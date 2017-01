Resaky ny mpitsimpona akotry : kely fanantenana nefa ranga sofina

Raiamandrenin’ny firenena izao ve no handray fitenenana eo amin’ny lanonan’ny olo-manan-kaja nasaina hisolo tena ny vahoaka manontolo dia tsy ho samy liana avokoa hihaino izay hambarany? Indrindra moa amin’izao fotoana manahirana izao, araky ny siosion-dresaka, ny tenany no voalohany sahirana. Mahazo vahana tokoa moa izao tsaho sy honohono isan-karazany izao manodidina ny fanovana governemanta. Sarotra ny fiadidiana noho ny hasarotan’ny fandidiana. Hitsikitsika moa tsy mandihindihy foana fa ao raha. Hihemotra maty raibe, handroso maty renibe. Samy mahatsapa ny maro fa tsy misy fiovana ny toe-draharaha. Raha fandrosoana no nantenaina, fihemorana no tsapa. Tsy maintsy miditra amin’ny fanavaozana. Fanavaozana inona moa no afaka andrasana raha ireo efa mpisorona teo ihany no hametrahana andraikitra hampiredareda ny afo? Efa nandroso kitay tsy nirehitra ka mendrika ny fanajanonana eo amin’

ny fanaovana an’izany adidy izany. Hanao fanovana mahery vaika? Efa intelo izay no nanandramana izany. Rariny raha matahotra ny fitsaran’ny mpijery izay mety hilaza fanaovana andrakandrana ny fitantanana raha manolo Praiminisitra eo indray. Ny fotoana anefa mihazakazaka. Roa taona sisa dia hipaika ny fotoana hitsaran’ny vahoaka ny asa vokatra. Raha tsy tafita antsasany ny vokatra, tsy afaka hanantena fahazoana naoty antsasany. Izany hoe manidina hatreo ny fikasana hoe ny tena ihany no handimby toerana ny tena. Io antsasa-naoty io sisa tanjona. Izany hoe fanatanterahana ny antsasan’izay nanomezana toky fa hatao no hany ezahina ho tratrarina. Programa tsara rindra arak’izany angamba sisa famonjena. Ny tsaingotsaingo etsy sy eroa na omena hasina manokana aza amin’ny fiantsoana azy Projet Présidentiel dia efa mitory ny fitantanana roa sosona. Iza amin’ireo no tena izy ary iza kosa no tsetsatsetra tsy aritra, tora-po na sitrapo. Na inona na inona fahadiovan’ny saina mitarika ny fanaovana izany, tsy misy sehatra ho an’izany eo amin’ny fitantanana ny raharaham-pirenena, izay mitaky lamina tsara rindra mba tsy hivaralila toy izao.

Léo Raz