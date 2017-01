Mutation par succession : 10.500 dossiers traités

Le délai de gratuité de la mutation par succession au niveau des services des domaines à pris fin au mois de décembre dernier. Pour le service des domaines d’Anosy, le nombre de dossiers reçus a doublé par rapport à l’année dernière. Ce service s’est alors vu débordé, et n’a pas pu satisfaire à temps certaines demandes.

«Les 44 bureaux des Domaines éparpillés dans tout le territoire ont traité plus de 10.500 dossiers durant les douze mois prévus pour l’opération. De janvier à décembre 2016. 9.700 dossiers ont été validés tandis que 884 ont été qualifiés incomplets et irrecevables», a expliqué Hasimpirenena Rasolomampionona, directeur général des Services fonciers.

La mutation par succession annoncée par le président de la République comme étant totalement gratuite a fait polémique chez les usagers. Ces derniers pensent que même la production des pièces requises et des papiers administratifs y afférents, comme l’acte de décès ou encore l’acte de notoriété, devrait également être gratuite. Ce qui a amené le service des Domaines à préciser que seuls les droits d’enregistrement et de succession au centre fiscal ainsi que le droit de mutation au service des Domaines sont gratuits.

Titres fonciers

Par ailleurs, les opérations de délivrance de titres fonciers se poursuivront cette année selon toujours le responsable. L’année dernière, le Service des domaines a délivré des milliers de titres aux occupants des terrains domaniaux ainsi que des domaines coloniaux. Si bon nombre d’entre eux n’ont pas encore régularisé leur situation, le service des domaines affirme avoir remis 1.200 titres à Anjozorobe, plus de 1.000 à Ambanja, plus de 1.000 également au Bongolava et près de 2.000 à Manjakandriana.

Les procédures voulaient effectivement que les occupants de ces terrains remettent d’abord les propriétés à l’Etat. Ce dernier à son tour délivre les titres pour les inscrire au nom des occupants.

Arh.