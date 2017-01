Menabe : Belo-Sur-Tsiribihina exporte des arachides

La production d’arachides devient une filière porteuse dans la région du Menabe. Stimulés par la hausse du cours de ce produit durant la campagne écoulée, les cultivateurs orientent leurs activités agricoles principalement dans l’amélioration de leur rendement actuellement.

Le district de Belo-Sur-Tsiribihina devient une zone de culture intense d’arachides et exporte ses produits en plus de l’approvisionnement des régions périphériques. La population locale se lance de plus en plus dans ce type de culture mais des problèmes liés à l’insuffisance des semences et au manque de pluies handicapent fortement le développement de ce secteur attractif. Constatant l’engouement provoqué par cette culture dans la localité, les techniciens de la région du Menabe ont organisé un atelier durant le Festival de l’arachide dans le district en 2016 pour préserver la qualité du produit. Le district de Belo-Sur-Tsiribihina a mis 25.000 tonnes d’arachides brutes sur le marché l’année dernière.

Point focal

L’arachide constitue le point focal de la vie socio-économique de ce district depuis 2016 car la dernière campagne a généré quelque 35.000 emplois directs et indirects. Des activités de collectes et de transactions, de transport, de manutentions, de conditionnement et de transformation se sont formées automatiquement autour de la filière. La demande augmente et dépasse largement les capacités de production locale, selon le chef de région qui a incité la population à se reconvertir dans cette filière prometteuse. Les investisseurs chinois sont les principaux clients de l’arachide de type «voanjo marakely» produit dans le district actuellement.

En devenant le produit-phare de Belo-Sur-Tsiribihina, l’arachide a mis son empreinte dans la localité où le Festival de l’arachide sera organisé annuellement en honneur à cette nouvelle filière régénératrice de l’économie de la région du Menabe.

Manou