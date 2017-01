Karting : des affiches alléchantes au programme

Le calendrier de la saison 2017 des courses de kart vient d’être publié, hier, par Serana racing kart au grand bonheur des passionnés. Cette année, la Fédération du sport automobile à Madagascar (FSAM) et Serana racing kart (SRK) organiseront le Championnat national de karting Rotax qui sera disputé en quatre manches. Le trophée international de Madagascar et le trophée SRK sont également au menu.

Comme à l’accoutumée, le sommet national se déroulera en quatre manches et comptera pour le classement mondial des Sodi world series.

« Les pilotes qui ne sont pas encore inscrits mais voulant entrer dans le classement mondial peuvent à s’inscrire sur le site web des Sodi world series », ont déclaré les têtes pensantes au sein du SRK. La première épreuve de la saison aura lieu le 14 mai suivie de la seconde manche le 18 juin, la troisième le 2 septembre et la quatrième manche bouclera la boucle le 29 octobre sur l’habituel circuit d’Imerintsiatosika.

Trophée international

Le rendez-vous est fixé le 26 novembre pour le trophée international de Madagascar. « De nombreux pilotes et écuries de différentes nationalités viennent à l’occasion pour disputer ce prestigieux trophée sur le circuit de karting de Madagascar. Organisé en marge de la compétition, le trophée Junior 2017 verra les pilotes de la catégorie junior et espoir en lice », ont souligné les organisateurs. L’année dernière, Thierry, Lam, Jorg, Carbonnel et Yan se sont distingués dans la catégorie Master tandis que John Ratoby, Mickael Girardet, Haja Rakotomalala, Tommi Rajoelison, Timothe et Eric ont dominé le tableau dans la catégorie Max.

Par contre, les dates du trophée SRK sont encore à confirmer. Il s’agit des courses de kart amateur réservées aux pilotes qui n’ont pas encore la licence professionnelle. Le plateau permettra aux pilotes de démontrer leur talent et de se surpasser. A l’étranger, le Championnat du monde CIK-FIA de KZ., la Super Coupe Internationale CIK-FIA de KZ2 et le Trophée Académie de karting CIK-FIA (3/3) se tiendront le 24 septembre sur le circuit PF International en Angleterre et compteront pour les Championnats du monde OK +/OK- Junior.

Rojo N.

Dates à retenir :

1ère manche : 14 mai

2e manche : 18 juin

3e manche : 2 septembre

4e manche : 29 octobre

Trophée international : 26 novembre