International Catering Cup : l’équipe malgache parmi les favorites

Pour la deuxième fois, une équipe malgache participe à un concours culinaire de renom, dénommé International catering cup (ICC) qui se déroulera les 20 et 21 janvier prochains à Lyon (France), lors du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Sirha). Composée de trois chefs malgaches, cette équipe fait partie des favorites, après la France. L’événement est diffusé sur deux chaînes étrangères : M6 et BBC.

12 pays aux fourneaux

En grande partie, Madagascar a pu participer à ce concours culinaire ICC grâce à Chef Lalaina Ravelomanana, connu sous le nom de Chef Lalaina Lartistika. Membre de l’équipe malgache en lice, il a fait aussi partie de l’ancienne formation qui a remporté le prix du plus beau buffet traiteur mondial, en 2015.

«Les organisateurs de l’évènement m’ont envoyé une invitation spéciale à participer à la 5e édition de l’ICC. Parmi les 140 candidats, douze pays sont qualifiés pour la grande finale, à savoir Brésil, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Luxembourg, Mexique, République Tchèque, Singapour, Suisse, Vietnam et Madagascar», souligne Chef Lalaina Lartistika. Après avoir effectué une étude personnelle, il a décidé de s’y engager en choisissant deux autres chefs talentueux, à savoir Antonio Razakandrainy et Herilanto Andrianainarivony.

Les membres de l’équipe

Mais qui sont-ils ? Si en 2015, Chef Lalaina a été le chef d’équipe. Cette année, il sera à la fois membre du jury et coach. Il fait partie des meilleurs chefs souvent sollicités à participer à des diverses compétitions culinaires étrangères. «Sur les 12 concours auxquels j’ai participés, j’ai obtenu 11 trophées internationaux», a-t-il répliqué.

En revanche, ce sera la première participation des deux autres chefs, membres de l’équipe, dirigée cette fois par le Chef Antonio Razakandrainy. Il a bénéficié d’une formation en cuisine, l’année dernière, au lycée hôtellerie La renaissance de la Réunion. En 2015, il a été le finaliste du concours «Grand prix Lartistika», et en 2014, il s’est spécialisé en cuisines indienne, thaïlandaise et créole. En ce moment, il est le sous-chef de cuisine au Carlton.

De son côté, Chef Herilanto Andrianainarivony a reçu une formation en hygiène en cuisine en 2015, puis une autre en chocolat et sucre à La Réunion en 2014 et enfin, une dernière formation en boulangerie en 2013. Actuellement, il est le sous-chef de pâtisserie de Carlton.

Le déroulement du concours

L’ICC se tient en deux jours, plus précisément durant 20 heures, sous haute pression. Durant la première journée, c’est-à-dire le 20 janvier, les chefs seront cloîtrés dans un laboratoire, sans public, pour préparer les divers plats. A la fin de la journée, ces derniers seront enfermés dans un camion-frigo qui assurera le transfert jusqu’au salon Sirha. Le lendemain, ils entameront les dernières retouches, le dressage et l’installation du buffet, devant de nombreux publics.

Ensuite, le jury interviendra pour déguster chaque plat de chaque candidat. Il tiendra compte non seulement de la technique et de la saveur, mais aussi de la présentation de chaque buffet. «Ce qui est difficile avec ce concours est que chaque équipe utilisera les mêmes ingrédients, seules les techniques différencieront les plats de chaque pays. Il est donc important d’y inclure notre identité culturelle», a-t-il expliqué. Les résultats seront de suite proclamés.

Le thème de cette année

– Royales de foie gras et de canard

– Truite et cabillaud en croûte de feuilletage et sa quenelle de Saint-Jacques

– Trilogie de cochon

Pomme, poire et chocolat

L’équipe malgache au taquet

«Nous sommes confiants, nous pouvons partir sereinement». Les propos sont de chef Lalaina Ravelomanana, coach de l’équipe malgache qui va participer au concours International Catering Cup, du 21 au 27 janvier, en France.

En marge des préparatifs du Championnat mondial des traiteurs, les chefs malgaches ont tenu à rencontrer la presse dans les locaux de Star Madagascar à Andraharo, histoire de prouver à quel point ils sont prêts à tout pour décrocher le premier titre malgré toutes les pressions et contraintes auxquelles ils font face. A l’heure actuelle, l’équipe malgache affiche son optimisme.

«Le concours évolue, tout comme le niveau des participants monte en flèche au fil des éditions. Nous souhaitons vivement faire tout notre possible pour représenter dignement la Grande île, l’océan Indien et le continent africain», a promis Lalaina Ravelomanana. Pour cette 5e édition, il a pris le soin de choisir l’équipe de Carlton Madagascar pour porter l’étendard du pays. «Non seulement ces jeunes chefs vouent une passion dévorante pour l’art culinaire, mais je sens qu’on va entendre parler d’eux longtemps», a-t-il avancé.

En ce qui concerne le budget, l’équipe malgache ne dispose que de 1/10 du budget des autres pays participants. Elle est malgré tout bien soutenue avec notamment le soutien indéfectible de THB et d’Air France.

Un pavillon malgache au Sirha

Madagascar sera aussi représenté autrement lors du Sirha qui aura lieu du 21 au 25 janvier. Durant cet évènement, les organisateurs ont attribué un pavillon d’honneur pour notre pays. C’est-à-dire que le stand malgache sera bien placé dans un endroit le plus visité du salon. «Ce sera donc un autre moyen de présenter la Grande île à travers les produits malgaches, entre autres, le chocolat, les crevettes, la vanille…», a affirmé Jean-Marc Bouché, le responsable du pavillon Madagascar.

Sirha en quelques chiffres

-3 045 exposants dont 486 internationaux issus de 25 pays

-189 028 visiteurs professionnels dont 25 450 internationaux issus de 135 pays et 19 715 chefs

-992 journalistes dont 406 internationaux issus d’autres pays que la France.

Ils ont dit…

Autant dire que la délégation malgache est bien entourée pour le concours International Catering Cup sur les plans technique et moral.

«Nous ne pouvons qu’être fiers de participer au rayonnement de Madagascar sur le plan gastronomique. La vision de la marque THB, qui a déjà participé à des concours d’envergure internationale, étant de rassembler le public malgache et celui d’autres pays de par le monde pour soutenir l’équipe malgache», a déclaré Emmanuel de Tailly, président directeur général adjoint (PDGA) de la Star.

«C’est avec un plaisir toujours renouvelé que nous accompagnons l’équipe malgache qui va montrer au monde entier que la Grande île sait cuisiner, au premier rang», poursuit Frédéric Burban, DG de la compagnie Air France pour Madagascar et les îles de l’océan Indien.

«Le support et le matériel sont de rigueur dans un concours d’envergure comme celui-ci mais le chef cuisinier reste le plus important parce qu’il crée la texture, la beauté et le goût du menu», a conclu Philippe de Meyer, directeur général de l’hôtel Carlton Madagascar.

Page réalisée par Holy Danielle et Joachin Michaël