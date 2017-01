Guide du week-end

Vendredi 6 janvier

Lolo sy ny Tariny au Piment Café Behoririka

Certes, quelques membres de la formation phare des années 70, Lolo sy ny Tariny ne sont pas au pays, ce qui n’empêche pas pour autant les autres piliers de partager de la bonne musique avec les inconditionnels admirateurs. Lolo sy ny Tariny nous revient en ce début d’année après un concert mémorable au centre culturel Esca Antanimena en octobre dernier. Sammy, Benny, Sefo et Bebey s’invitent, ce vendredi, au Piment Café Behoririka pour reprendre leurs tubes intemporels et impérissables. On notera tout particulièrement «Raha mankany ialahy», «Tablier manga», «Dimbaka avy any Nazareta», «Ianao mitady» et bien d’autres.

Un Live Painting à l’Urban Café Antsahabe

Après quelques années de break, Mahefa Rasamuel nous revient en ce début d’année avec son exposition baptisée «Le couteau émotionnel». Ce soir pour clôturer en beauté l’événement, l’artiste propose un Live Painting à l’Urban Café Antsahabe. Trois musiciens vont l’épauler à l’occasion, à savoir, Poun Andriambelo de the Dizzy Brains, Aimé Randrianambiny de Mem’s Family et Harty Andriambelo.

A noter que Mahefa a décidé de consacrer cette exposition à une cause qui lui est chère : la solidarité envers la jeunesse malgache. Ainsi, la toile sera vendue aux enchères en fin de réalisation, pour un projet humanitaire avec les enfants du quartier d’Andrianarivo.

Samedi 07 janvier

Slam à l’IFM, une scène ouverte

L’association Madagaslam va démarrer la nouvelle année en poésie, le temps d’une scène ouverte qui se tiendra, demain, à l’IFM Analakely. Une occasion aussi de faire le bilan sur la 7e édition du Slam national qui s’est tenue du 10 au 17 décembre dans la capitale. Sacré champion au tournoi individuel, Tagman défendra les couleurs du pays lors de la Coupe du monde de slam poésie qui se tiendra en France l’année prochaine.

L’association Madagaslam a déjà annoncé les couleurs de la 8e édition. «La précédente édition aurait dû avoir lieu dans la cité des Fleurs, mais par souci technique et potentiel, elle a été maintenue dans la ville des Mille. Cependant, nous souhaitons vivement faire tout notre possible pour délocaliser le festival, l’année prochaine», a annoncé l’association.

La Cie Ultime Force à l’Is’art Galerie

Après un «stand-by» de quelques moments, les activités culturelles et artistiques reprennent de plus belle à l’Is’art Galerie Ampasanimalo. Pour inaugurer donc cette nouvelle saison culturelle, la galerie laissera la part belle à la danse contemporaine. A l’affiche, la compagnie Ultime Force montera sur les planches ce jour. Elle donnera un spectacle de danses urbaine et contemporaine intitulé «No limit / On ne peut pas».

Black and White Party au Six

Bien connu des noctambules de la capitale pour ses soirées à thème chaque week-end, le Six Antaninarenina propose, ce samedi, l’événement «Black and White Party». Comme son nom l’indique, la tenue de soirée en noir et blanc sera de rigueur. Aux platines, les DJ résidents Ton’s et Matï feront vibrer les fêtards aux sons des tubes de la rentrée. Le rendez-vous sera donné à partir de 21 heures.

Christelle Ratri à Fara West

Ce samedi, Fara West démarre son traditionnel concert du trimestre avec une ambiance soft et acoustique. Christelle Ratri Trio va investir la scène le temps d’une soirée pour jouer spécialement en acoustique afin d’être en harmonie avec le cadre intimiste et chaleureux du lieu. Outre la charmante et talentueuse Christelle, son frère Andry Micka Benkheli et son mari Andry Sylvano seront à ses côtés.

Dadi Love à Antsohihy

Connu par ses textes qui retracent la vie quotidienne sous toutes ses coutures avec humour et à travers des danses atypiques, Dadi Love n’a pas laissé insensibles les amateurs de musique tropicale. Ce samedi, l’interprète de «Tsy atakaloko» sera à la Tranompokonolona Antsohihy.

Dimanche 8 janvier

La chorale Afatra à la paroisse FJKM Ambatonakanga

La chorale «Antoko mpihira fifohazana Ambatonakanga Tranovato» (Afatra) offrira ce dimanche après-midi à la paroisse FJKM Ambatonakanga un concert, à l’occasion de ses 20 ans de scène et de fêter en même temps, l’Epiphanie. Ce concert de louange sera accompagné par la sortie de son nouvel opus intitulé «Ho avy ny Tompo». «Composé d’une bonne dizaine de chansons, cet album nous aide à préparer et affronter avec foi les moments difficiles auxquels nous faisons face en attendant le retour de Jésus-Christ», selon Samuel Randriamanampy, le chef de chœur.

Exposition dans la ville d’Eaux

Après l’IFM Analakely en octobre, l’exposition collective d’Arnaud De Grave et Arifidy Rafalimanana s’installera à l’Alliance française d’Antsirabe jusqu’au 20 janvier. Cette exposition est l’aboutissement d’un projet résolument scientifique baptisé Alaotra résilience landscape (AlaReLa), sur la conservation de la biodiversité.

En fait, les deux photographes mettent en lumière le travail des scientifiques et la vie des habitants autour du lac Alaotra. Ils dévoilent à travers les images exposées leur propre vision, leur propre sensibilité et leur propre culture face aux activités humaines qui s’y déroulent. «Le projet a pour objectif d’aider, d’une part, les parties prenantes, tels les paysans et d’autre part, les décideurs à mieux équilibrer la conservation et le développement», expliquent-ils.

Joachin Michaël