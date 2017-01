Financements extérieurs : Un certain nombre de conditions doivent être accomplies afin de faciliter le décaissement des fonds acquis lors de la Conférence des bailleurs et investisseurs qui a eu lieu à Paris, selon le président du Sénat, Honoré Rakotomanana. Il s’agit en l’occurrence du respect des droits de l’homme, la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, le maintien de la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la mise en place de la Haute cour de justice.