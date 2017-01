Fampisehoana teatra : hanamarika ny faha-70 taon’ny raharaha 47 ny FMTM

Manan-danja ho an’ny tantaran’i Madagasikara ity taona ity, satria ho feno 70 taona ny raharaha 1947. Tsy handalo fotsiny izany, raha ho an’ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny teatra malagasy. Hibahan-toerana amin’ireo piesy hoentina an-tsehatra ny mahakasika ny fitiavan-tanindrazana, araka ny fanazavan’i Mbato Ravaloson, filohan’ny fikambanan’ny mpanao teatra malagasy (FMTM).

Azo lazaina ho taon’ny teatra ity 2017 ity. Ankoatra ny hanatontosana ny andiany voalohany amin’ny « Festival de théâtre », araka ny efa nambara teto, ho betsaka ny fampisehoana sady hoenti-manamarika fotoan-dehibe ho an’ny firenena. Tsy inona izany fa ny raharaha 1947.

Noho izany, hiezaka ireo tropy rehetra ao anatin’ny fikambanan’ny mpanao teatra malagasy (FMTM) mba hamelona indray ireo piesy maneho fitiavan-tanindrazana, araka ny fanazavan’i Mbato Ravaloson. Araka izany, tsy hatreo amin’ny raharaha 47 ihany no hovoakasik’ity lohahevitra ity fa hatramin’ny fanjakan-dRanavalona I mihitsy.

Tsara ny manamarika fa misy ilay tantara mitondra ny lohateny hoe « Tsarao àry aho », an’i Esther Randriamamonjy. Asongadin’ity tantara fisehatra ity ny fitiavan-tanindrazana nasehon’ny mpanjaka Ranavalona I. Fitiavan-tanindrazana no antony nandrarany ny fidiran’ireo vahiny nitondra ny fivavahana kristianina teto amintsika. Ny tropy Kanto fehizoro no hilalao ity tantara ity.

Tsy io ihany fa mbola maro ireo piesy teatraly manambara ny fitiavan-tanindrazana, tsy maintsy ho hita an-tsehatra amin’ity taona ity. Anisan’izany, ohatra, ny lalaovin’ny tropy Ilo, mitondra ny lohateny hoe « Raharaha 47 », nosoratan’i Haja Ravaloson. Eo koa ny an’ny tropy Victor Solo, mitondra ny lohateny hoe « Hoentina aiza ny firenena ? » sy ny hoe « Voky izy dia natory ». Manampy ireo ny an’Antananarivo teatra, « Ny fireneko » sy ilay hoe « Fitiavan-tanindrazana ».

Ho tsara kokoa ny trano hanaovana teatra

Hisy fiovana goavana ny tontolon’ny teatra eto amintsika, manomboka amin’ity taona ity. Ho mendrika sy tsara kokoa noho ny teo aloha mantsy ny trano hanatontosana ireo piesy kasaina hoentina an-tsehatra rehetra ireo. Araka ny nambaran’ny filohan’ny FMTM hatrany, hoan’ny teatra tanteraka ny Tranompokonolona Analakely.

Efa vita ny Tranompokonolona Analakely, rehefa nahitana fahasimbana, volana vitsivitsy laza izay. Na izany aza, mbola hijanona tsy ho azo ampiasaina izy hatramin’ny volana avrily. Antony, hamboarina ho an’ny teatra ity toerana ity, izany hoe, havaozina ireo kojakoja sy fitaovana samihafa ao aminy, izay ilain’ny mpanao teatra. Rehefa vita ity asa ity, tsy hitondra fitaovana avy any ivelany intsony ireo mpanao teatra, raha ny fanazavan’i Mbato Ravaloson ihany.

Mitohy ny fanamarihana ny faha-65 taona

Raha efa nanomboka tamin’ny volana desambra 2016, mbola hitohy hatramin’ny desambra 2017 ny fanamarihan’ny FMTM ny faha-65 taona niorenany. Tsiahivina fa tany am-piandohana, « association des directeurs et artistes des troupes professionnelles du théâtre malgache » no anarana nisaloran’ny fikambanan’ny mpanao teatra. Ingahy Albert Ramanda no filohany, tamin’izany fotoana izany.

Ho fanamafisana orina ity zavakanto ity eto amintsika sy ho tsangam-baton’izany tsingerin-taona izany, hamerina indray ny fanofanana momba ny fanaovana teatra, indrindra ny any amin’ny faritra, ny FMTM. Vinavina ny hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fikambanana sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, satria kasaina hatomboka any an-tsekoly izany fanofanana izany.

Landy R.