Exportation de bois de rose : un permis de la Cites désormais exigé

Les bois de rose et bois d’ébène commercialisés sur le marché international doivent désormais avoir un permis émanant de la Cites. Cette nouvelle décision aura des impacts sur les ressources en bois précieux à Madagascar, selon l’ambassade des Etats-Unis à Madagascar.

Depuis le 2 janvier dernier, toute exportation de boix précieux doit bénéficer d’une autorisation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites). Il s’agit d’un permis permettant de vérifier les origines des bois de rose et palissandres, vendus sur le marché international. Cette décision est prise après la Conférence des parties sur les avancées de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Cop 22) qui s’est tenue à Marrakech (Maroc) en octobre 2016. Et cela a été réaffirmé par l’ambassade des Etats-Unis à Madagascar dans un communiqué publié hier.

Cette décision pourrait freiner le commerce illégal de bois précieux à Madagascar. “L’ échéance aura des impacts sur les ressources en bois précieux à Madagascar”, précise l’ambassade des Etats-Unis dans son communiqué. En effet, les douaniers dans le monde peuvent désormais exiger des permis émanant de la Cites pour les expéditions internationales des bois de rose et d’ébène.

Rappelons que le bois de rose et le bois d’ébène en provenance de Madagascar figurent déja dans l’annexe II de la Cites. Pour dire que les 181 pays membres de cette convention n’ont pas le droit d’importer le bois de rose et bois d’ébène de Madagascar, vu que la Grande île n’a pas fourni les efforts nécessaires pour mettre fin au trafic de bois précieux. Mais celà n’a pas freiné les exportations illicites de bois précieux dans le pays.

La Cites toujours en attente d’une résolution tangible

Un rapport présentant les avancées sur la lutte contre le trafic illégal de bois de rose à Madagascar est attendu depuis août 2016. Après une réunion du comité permanent de la Cites en septembre 2016, la convention a accordé au gouvernement jusqu’à décembre dernier pour remettre les résolutions tangibles à l’assainissement de la filière bois de rose dans le pays. Mais beaucoup reste à faire dans la lutte contre ce trafic illégal à Madagascar. Le moratoire risque d’ailleurs de s’étendre à d’autres espèces dans la mesure où la Grande île ne fournit pas des efforts significatifs sur l’assainissement de la filière bois de rose.

Notons également que le verdict du procès sur les 30 000 rondins de bois de rose exportés illicitement à Singapour devrait être connu ce mois-ci.

Riana R.