Chronique : empire ottoman, dans les rêves d’un auto man

Le pouvoir prépare de faire honorable accueil à un grand du monde, Recep Erdogan président de la République de Turquie. La Turquie une puissance qui compte à l’échelle planétaire, héritière d’une histoire faite de périodes glorieuses et florissantes quelquefois traversées par des passages tumultueux mais se relevant à chaque fois des difficultés pour mieux se reconstruire dans le siècle de son temps. Même sans ne plus porter l’habit de capitale, les noms revêtus successivement par la principale ville suffisent à évoquer le prestige de la Turquie : Byzance, Constantinople, Istanbul, trois en un pour transporter à travers les fastes de différents siècles.

La situation géographique favorise la Turquie à tenter d’exercer son influence sur la pratique des jeux entre l’Occident et l’Orient. En ce domaine les joueurs se trouvent parfois à renier leur position d’hier pour adopter une posture inverse le lendemain. Dans le moment présent Erdogan opère ce genre de manœuvre. Tout en restant membre de l’OTAN il noue des relations privilégiées avec Moscou et se trouve conduit ainsi à faire ami-ami avec Bassar son ennemi juré au début du conflit. Avec le problème Kurde boulet aux pieds du régime qu’il préside et en réponse au coup d’état avorté suite aux répressions brutales et purges drastiques qui telle une hémorragie ont anémié le corps civil turc, isolé du côté occidental Erdogan se cherche de nouveaux alliés utiles pour maintenir son rang sur l’échiquier international et indispensable pour déployer vers d’autres horizons une conquête de nouveaux marchés en remplacement. On parle plus de partenariat que de marché, même si le but final concerne l’ouverture de marché la coopération bilatérale n’est que la façade. Du côté malgache une vigilance s’impose pour avoir constamment en perspective un équilibre entre le coût du ravalement (de façade comme il se doit) que l’on propose

en contrepartie d’une entrée en liberté dans le poulailler qu’est le pays.

Léo Raz