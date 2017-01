Analanjirofo : les indemnités des chefs fokontany payées

L’année débute bien pour les chefs de fokontany du district de Mananara Avaratra qui viennent de percevoir leurs 10 mois d’indemnités. Ils n’ont touché toutefois que la moitié de leurs arriérés.

Des billetteurs se sont déplacés expressément dans 7 communes rurales du district pour éviter aux bénéficiaires les désagréments des déplacements pour se faire payer leurs arriérés de 10 mois d’indemnités. Le montant payé à ces chefs de fokontany et leurs adjoints s’étale du mois d’octobre 2014 au mois de juin 2015 tandis que l’autre partie, du mois de juillet 2015 à ce jour, reste du domaine de l’hypothétique malgré une promesse annoncée par le vice-président du Sénat.

La plupart des chefs de fokontany du district de Mananara Avaratra exigent toutefois la transparence sur les motifs du retard des paiements de leurs maigres indemnités. Le manque de motivation financière se répercute énormément sur leur travail et les induit dans diverses tentatives de corruption, ont déclaré certains d’entre eux. Le problème de non-paiement des indemnités des chefs de fokontany et de leurs adjoints mine l’administration de proximité dans la plupart des communes où les responsables se font souvent payer pour exécuter des services publics. Ils abandonnent leur poste en fermant parfois le bureau du fokontany pour aller vaquer à d’autres occupations plus lucratives pour compenser le temps perdu dans cette activité non payée.

Le paiement des indemnités a débuté dans la Commune urbaine de Mananara Avaratra sous la conduite d’un représentant de la région d’Analanjirofo et du vice-président du Sénat, Philibert Rakotonandrasana, mercredi dernier.

