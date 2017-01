Us et coutumes : combien la ceinture de sécurité ?

On avait commencé par imposer la ceinture de sécurité obligatoire pour le conducteur, et la suggérer au passager à sa droite. Il arrive parfois, rarement, qu’un agent de police un peu trop zélé menace de verbaliser celui qui oublie d’attacher sa ceinture. Mais la ceinture est réservée aux adultes. Les enfants et les nourrissons ne sont pas tenus d’observer les règles de sécurité en voiture. Ils peuvent même s’asseoir (sans ceinture) ou se tenir debout à côté du chauffeur, le nez sur le pare-brise ; l’agent de police les regardera passer sans ciller. Maintenant qu’on est entré dans l’ère du tout biométrique et des documents infalsifiables, on peut aussi penser à la sécurité des enfants en voiture. Bonne idée ! Quid d’une ceinture de sécurité biométrique ?