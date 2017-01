SIEL : un outil de négociation

Les producteurs ont du mal à imposer la «vérité des prix» sur le marché. Ce sont les intermédiares, en particulier les collecteurs, qui dictent habituellement les prix. A priori, les producteurs ne connaissent pas les prix réels des produits sur le marché. Raison pour laquelle le Centre d’expérimentation et de formation en fruits et légumes (Ceffel) d’Antsirabe a mis en place le Service d’information économique des légumes (Siel). Il s’agit d’un outil de négociation commerciale, de décision pour le choix de spéculation, de lieu de vente, de calendrier cultural…

Un affichage public systématique des cours des produits le jour du marché fournit des informations pour les producteurs afin d’analyser l’évolution du marché. Le Ceffel dispose de 24 tableaux Siel dans 18 marchés au niveau de sept régions à savoir Itasy, Alaotra Mangoro, Ihorombe, Amoron’i Mania, Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Anosy.

Les collectes de prix se font systématiquement au niveau des marchés de gros. Comme dans la capitale, les relevés sont faits quotidiennement aux marchés d’Anosibe et Namontana. Des relevés hebdomadaires son également effectués au marché de Sabotsy, Ambano et Faratsiho pour le Vakinankartra, à Analavory pour Imerintsiatosika et Manazary pour l’Itasy et encore bien d’autres.

Connaître les prix

Cet outil favorise la réactivité des producteurs en apportant une information économique régulière et constante sur les prix de cinq légumes (tomate, pomme de terre, haricot vert, carotte et oignon). D’une manière générale, le Siel permet aux producteurs de connaître les prix pratiqués sur les différents marchés locaux et nationaux. Le service leur donne aussi les moyens de négocier avec les acheteurs (collecteurs) ainsi que des outils de réflexion pour obtenir des prix plus avantageux. Pour les conseillers agricoles, le Siel leur permet d’avoir un outil de conseil pour accompagner la prise de décision du producteur.

