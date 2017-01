Remaniement : le premier ministre, indéboulonnable ?

Ces temps-ci, les bruits autour d’un éventuel remaniement continuent d’enfler, mais jusqu’ici, rien n’est certain si cela pourrait concerner ou pas le premier Ministre.

Il semble cependant qu’à la lecture des évènements de ces derniers temps, le premier ministre pourrait se maintenir à son poste. En fait, le tandem Rajaonarimampianina-Mahafaly fonctionne à merveille à la tête de l’Exécutif et l’on voit mal le Chef de l’Etat lâcher facilement son plus fidèle allié depuis sa prise de fonction.

Les résultats du Chef du gouvernement parlent d’eux-mêmes. En matière d’insécurité, certes tout n’est pas rose, mais depuis quelques temps, le gouvernement a mis le paquet pour éradiquer ce fléau à travers des opérations coup de poing dans les zones rouges. D’ailleurs, la situation s’est améliorée dans les zones d’intervention.

C’est aussi le cas pour le délestage. Le 16 décembre dernier, en marge de la clôture de la session ordinaire de l’ Assemblée nationale à Tsimbazaza, il a enjoint les responsables de la société d’Etat Jirama afin de mettre fin à ce problème. « J’ai donné l’ordre aux différents responsables qu’il n’est plus acceptable que ce problème revienne », avait alors précisé l’homme fort de Mahazoarivo. Il semble que, du moins pour certains, les délestages ne font plus rage.

Sans oublier la visibilité du pays à l’échelle mondiale grâce aux deux rendez-vous internationaux qui se sont déroulés à Madagascar, à savoir le Comesa et la Francophonie. Et autant dire que le gouvernement Mahafaly n’a pas lésiné sur les moyens pour faire de ces rencontres un succès. Une note de plus à mettre donc sur le compte du gouvernement de combat, dirigé par l’administrateur civil de formation.

En tout cas, au moment où le président de la République se prépare à un discours à l’occasion de la présentation des vœux, demain à Iavoloha, il n’aura en tout cas pas de difficulté à énumérer les principaux acquis du régime pour que l’actuel Premier ministre reste à Mahazoarivo.

Rakoto