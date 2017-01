Premier conseil des ministres : que de communications verbales

Le premier conseil des ministres de l’année s’est déroulé hier au Palais d’Etat d’ Iavoloha. Le communiqué issu de la rencontre n’a cependant pas fourni plus d’information. Il s’ agissait juste d’une communication verbale relative au compte rendu du résultat du Dialogue politique germano-malgache du 7 et 8 décembre 2016, pour le ministère du Commerce et de la consommation. Communication relative à l’organisation et à la tenue de la 14è conférence ministérielle ACP sur le sucre en 2017 pour le ministère de l’énergie et des hydrocarbures, communication verbale relative au renouvellement de licences d’exploitation d’hydrocarbures logistique pétrolière SA (LPSA), communication verbale relative aux droits et licences d’exploitation d’hydrocarbures et pour le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, décret portant réorganisation du Fonds de développement local (FDL).

Rakoto