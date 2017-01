Is’art Galerie : 2016, une année exceptionnelle

« C’était une année exceptionnelle », a affirmé le galeriste Tahina Rakotoarivony, propriétaire d’Is’Art galerie à Ampasinimalo. En effet, le programme annuel a été bien garni et le lieu devient de plus en plus fréquenté, surtout par les artistes.

En 2016, l’Is’art galerie a célébré sa cinquième année d’existence. A cette occasion, elle a élargi son horizon en offrant des scènes aux artistes. Au mois de février dernier, elle a inauguré une espace baptisé «Au comptoir des arts», un coin spécial pour les arts de la scène. Ainsi, presque tous les vendredis, le lieu est investi par des chanteurs, des danseurs, des circassiens…

Par ailleurs, l’année dernière a aussi été spéciale grâce au projet dénommé «Pour le développement du milieu artistique au bénéfice des citoyens» qui est soutenu par l’Union européenne. Il a débuté depuis le 1er juillet dernier et ne prendra fin que le 31 janvier prochain. En fait, le projet a trois objectifs, à savoir éduquer les enfants à l’art à travers divers ateliers, rendre l’art utile pour améliorer les quartiers de la ville avec des fresques murales et enfin, donner une scène aux artistes émergents.

Festival Art urbain

Concernant la troisième édition du festival Art urbain (15 au 29 octobre 2016), plusieurs artistes internationaux venus des quatre coins du monde (Zambie, Kenya, Afrique du Sud, Bénin, Les Seychelles, La Réunion ont été de la partie pour explorer et créer ensemble l’art en milieu urbain.

Ainsi, cette année, la galerie proposera davantage des programmes qui permettent de promouvoir l’art de tout genre, que ce soit la photographie, la peinture, la sculpture, le cinéma, la danse, l’art de la scène et bien sûr la musique.

2017

Et pour démarrer en trombe la nouvelle saison, Is’art galerie mettra à l’affiche la compagnie Ultime force ce vendredi. Elle donnera un spectacle de danses urbaine et contemporaine intitulé «No limit / On ne peut pas». En parallèle à ces spectacles, Is’art galerie propose toujours des expositions, surtout d’art contemporain. La première exposition de cette année se tiendra du 19 janvier au 7 février et sera assurée par Clipse Teean, une artiste multidisciplinaire, qui est à la fois une graffiteuse et une peintre.

