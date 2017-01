Guinée-équatoriale : tsaraina any Frantsa ny zanaky ny filoha

Voarohirohy amin’ny fanangonan-karena sy fampiasana volam-panjakana i Teodoring Obiang, zanaky ny filoham-pirenena Teodoro Obiang Nguema, any Guinée-Equatoriale. Nitory azy any amin’ny fitsarana any Frantsa ny ONG iraisam-pirenena Transparency International sy ny fikambanana Sherpa. Votoatin’ny fitoriana ny fanodinkodinana volam- panjakana, fivadiham-pitokisana, kolikoly, famotsiam-bola sy fanararaotana fananam-bahoaka. Nisokatra, ny 2 janoary ary hifarana ny 12 janoary 2017 ho avy izao, ny fitsarana.

Ankoatra ny maha zanaky ny filoha azy, nitana andraikitra ambony hafa koa i Teodoring Obiang, minisitry ny Fambolena sy ny Ala ary mbola filoha lefitr’i Guinée-Equatoriale amin’izao fotoana izao.

Novaina ho tranon’ny masoivoho tampoka

Hiampangan’ny fitsarana frantsay azy ny fiavian’ny vola nampiasainy nahazoany harena mihoampampana. Ao anatin’izany ny hotely goavana mirefy 4.000 m2 any amin’ny boriborintany faha-16 any Paris, tombanana hatrany amin’ny 150 tapitrisa euros. Voalaza fa miloko ranom-bolamena ny paompin-drano ao amin’ity tranobe ity, ahitana magazay fidiovana manokana amin’ny entona mafana (hamman) koa izany, toeram-panatanjahantena anaty trano, toeram-pandihizana, fanaovana taovolo, fijerena sarimihetsika. Taty aoriana, novaina ho tranon’ny masoivohon’ny Repoblikan’i Guinée-Equatoriale tampoka ilay toerana, nanomboka ny oktobra 2011.

Manana fiara raitra sy lafovidy marobe ihany koa izy, mandany volabe any amin’ny trano fivarotana akanjo sy haingo avo lenta, mpividy zavatra rakitry ny ela sy ara-kolontsaina midangana sy lafo. Mifanohitra amin’ny fiainan’ny vahoaka sy ny olana ara-toekarena diavin’ity firenena ity anefa izany, miantehitra amin’ny solitany izay misedra olana satria mitotongana ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Nitantana ity firenena ity efa tato anatin’ny 40 taona ny rainy, nitarika fahantrana mangitsokitsoka, iainan’ny maherin’ny 50%-n’ny vahoaka.

Nogiazan’ny fitsarana avokoa ny fananan’i Teodoro Obiang any Frantsa. Nambaran’ireo mpitsara fa avy amin’ny volam-panjakana sy azo tamin’ny kolikoly ny ankamaroany, tombanana hatrany amin’ny 110 tapitrisa euros, ary nafindra tao amin’ny kaontim-bolany, ny taona 2004 hatramin’ny 2011. Tamin’ny alalan’ny orinasa mpitrandraka ala, Somagui Forestal, ny namindrana ireo vola, orinasa tantanin’i Teodorin Obiang. Mbola maro ny orinasa sy fananan’ity zanaky ny filoha ity any amin’ny fireneny sy any ivelany. Anisan’izany ny any Afrika Atsimo, Etazonia, Bresil, sns.

Fandrobana ny harem-pirenena eto amintsika

Raharaham-pitsarana anisan’ny voalohany mahakasika mpitantana ambony afrikanina ity voalaza ity, ary mety mbola hisy hafa any aoriana.

Eto Madagasikara, maro ny ahiahy amin’ny fahazoam-bola sy fananan-karena tampoka azon’ny mpanao politika na ny fianakaviana na ny akaiky ny mpitondra eto amintsika. Manana antontan-taratasy mikasika azy ireny ny Bianco, saingy tsy hita ny tohiny rehefa miakatra eny amin’ny Chaîne pénale.

Tsy tanterahin’ny mpitondra mihitsy ny fananganana ny Fitsarana ambony manokana (Haute cour de justice), tsy miasa sy tsy fantatra ny mpikambana ao anatin’ny fitsarana manokana ny andramena (nisy fanononana anaran’ny mpitondra teo aloha tao anatin’ny fanadihadiana nataon’ny mpanao gazety vahiny). Tsy hita ny fanatanterahana fitsarana amin’ny fahazoana harena tsy mazava sy ny famotsiam-bola. Maro ny harena mivoaka an-tsokosoko eto amintsika, saika ahenoana zanaka na iray tampo na fianakaviana na olona akaiky ny mpitondra ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, sns.

Randria