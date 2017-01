GIEC : les experts malgaches sollicités

Des membres du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC), une entité qui évalue les informations relatives aux changements climatiques sont actuellement dans nos murs. Hier à l’«Akademia Malagasy» Tsimbazaza, ils ont tenu une conférence scientifique, sous l’égide et l’initiative de la Direction générale de la météorologie (DGM) d’Ampandrianomby.

A part le but de faire connaitre la raison d’être du GIEC et ses objectifs, les conférenciers ont surtout encouragé les scientifiques malgaches à faire des recherches dans le domaine des changements climatiques et de publier les résultats des travaux aux fins d’une évaluation.

En effet, d’après leurs explications, l’implication des scientifiques des pays moins avancés, dont fait partie Madagascar, reste encore très faible. Alors que ces derniers sont les plus vulnérables face aux changements climatiques. Ces experts ont ainsi suggéré, entre autres, le renforcement des infrastructures nationales de recherches, la formation de chercheurs, la mise en œuvre des axes stratégiques permettant de mener des recherches de qualité et évidemment, l’intégration des scientifiques de la Grande île au sein du GIEC.

Sera R