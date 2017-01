Exposition : « Sary feo » à l’IFM

Pour inaugurer cette année, l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely propose une exposition baptisée «Sary feo» qui se tiendra du 10 au 21 janvier. Le vernissage aura lieu le 9 janvier.

Comme son nom l’indique, «Sary feo» mettra donc en avant à la fois le son et l’image. C’est un projet éducatif et culturel réalisé par l’ONG Yamuna. Il s’agit d’une exposition de photographies participatives dont les clichés et sons ont été réalisés par les habitants de Vontovorona. Selon le communiqué relatif à cet évènement, plus de 500 personnes ont été mobilisées depuis le début de ce projet qui dure deux ans.

«Portraits et paroles entament une forme de dialogue fertile que l’observateur pourra enrichir avec son propre regard.» Notons que l’ONGD Yamuna a pour mission d’aider non seulement les enfants indiens mais aussi les enfants malgaches. A travers cette exposition, il dévoile la perception de cet art chez les enfants malgaches.

