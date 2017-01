Examens officiels : les dates des inscriptions connues

Le ministère de l’Education nationale vient de publier, hier, les dates officielles des examens ainsi que les dates butoirs des inscriptions. A commencer par le CEPE qui aura lieu le 20 juin et les inscriptions se feront à partir du 23 janvier jusqu’au 24 mars. Pour l’examen du BEPC qui se déroulera du 3 au 6 juillet, les inscriptions débuteront le 30 janvier pour prendre fin au 31 mars.

Concernant le Certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles primaires (CAE/EP) pour la session 2017, l’épreuve écrite aura lieu les 29 et 30 août et les inscriptions du 27 février au 28 juin. Quant aux épreuves pratique et orale de la session 2016 et antérieure, elles auront lieu dès le 9 janvier jusqu’au 26 mai. L’examen au Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement dans les écoles primaires (CAP/EP), session 2017, l’épreuve écrite se déroulera les 19 et 20 septembre et les inscriptions du 27 février au 28 juin.

