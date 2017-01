D’un fait à l’autre

Sept présumés auteurs du braquage avorté à Ivato, dont deux femmes, ont été placés sous mandat de dépôt à Antanimora. Le huitième suspect, pris en détention d’un pistolet a, quant à lui, été écroué à la maison de force de Tsiafahy. Le 29 décembre 2016, les bandits ont voulu assaillir le domicile d’un opérateur économique sis à Ivato, mais rapidement alertés, les gendarmes ont réussi à déjouer leur coup.

Environ 40 kg de vanille préparée, des bijoux en or d’une valeur de 4 millions d’ariary, une somme d’un montant de 5 millions d’ariary, des effets personnels. Tels sont entre autres les objets dérobés par six bandits qui, dans la nuit du 1er et 2 janvier, avaient attaqué le domicile d’une famille demeurant à Analampenja Sambava.

Le bilan du carambolage survenu le 2 janvier à Ilempona Antanifotsy s’alourdit. Selon des sources convergentes, le nombre des personnes décédées dans cet accident s’élèvent à 9.