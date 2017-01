Destination touristique mondiale : Nosy Ankao dans le top 10

Madagascar regorge d’une multitude d’îles paradisiaques, renommées dans le monde. Les médias étrangers comme Bloomberg, Jetsetter, The Telegraph ou The Financial Times parlent de l’existence d’un ecolodge de luxe à Nosy Ankao, encore en cours de construction, mais déjà classé comme l’une des destinations tendance de 2017.

Nosy Ankao, une île privée située entre Antsiranana et Vohemar dans le nord-est de Madagascar et faisant partie d’une zone marine protégée, n’est quasiment pas fréquentée. Mais le «Miavana», un écolodge de luxe signé Time+Tide qui ouvrira ses portes vers la fin de ce premier trimestre, fait déjà parler de lui dans les sites et magazines de voyage.

Le célèbre magazine Jetsetter classe déjà cet hôtel ultra-luxe au premier rang du top 10 des îles privées à visiter à travers le monde pour cette année, devant d’autres hôtels de renom en Tasmanie, aux Seychelles, en Tanzanie, en Indonésie, en Australie. L’île est accessible uniquement par hélicoptère à partir d’Antsiranana. On parle de 14 villas construites à même la plage et selon Bloomberg, il faudra compter au moins 2.500 dollars par personne pour une nuit avec les multitudes d’activités au programme comme le kitesurf, birdwatching, pêche sportive, plongée sous-marine, trekking dans les forêts pour observer les lémuriens…

Time + Tide, une société sud-africaine spécialiste des milieux sauvages et déjà bien implanté en Afrique Australe est à l’origine de ce grand projet hôtelier. L’on cite parmi ses propriétés, l’écolodge de luxe du Kenya, Angama Mara ou encore l’île-hôtel du Nord des Seychelles, l’un des plus beaux établissements du genre au monde.

Respecter l’authenticité

En effet, les propriétaires cherchent à préserver le cadre naturel des lieux en utilisant des matériaux locaux naturels. Au début du projet il y a trois ans, près de 400 ouvriers locaux vivant sur l’île ont été recrutés pour les travaux de construction. Ils n’ont pas donc hésité à travailler avec des artisans locaux dans la création des sculptures en bois de l’écolodge de luxe. Après son ouverture, l’hôtel projette également de développer des partenariats sur le long terme avec des agriculteurs locaux.

Pour l’Office national du tourisme, avec l’ouverture d’établissements de ce genre, Madagascar assiste à l’émergence du tourisme durable qui vise à exploiter de façon optimum les ressources de l’environnement, à respecter l’authenticité socioculturelle des communautés d’accueil et assurer une activité économique viable sur le long terme pour toutes les parties prenantes.

