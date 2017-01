Croisière : première touchée de l’année à Taolagnaro

Les 2 et 3 janvier, Ocean dream, un paquebot japonais de Peace Boat a accosté au port d’Ehoala, Taolagnaro, avec 1.073 passagers à son bord. La majorité de ces croisiéristes japonais œuvrent dans le domaine de l’humanitaire et entreprennent des actions avec les acteurs de développement locaux. C’est la première touchée de bateau de croisière de l’année et la troisième pour la saison touristique 2016/2017 pour la région Anosy.

Pour les opérateurs locaux, ces escales constituent une opportunité. Depuis le passage du premier paquebot en mars 2010 dans cette ville méridionale du pays, c’est l’un des rares bateaux de croisière ayant programmé d’y passer une nuit. Comme l’année dernière, il est resté à quai pour deux jours pour profiter d’un échange culturel avec la population locale. Ces échanges sont une première dans le secteur de la croisière dans cette ville avec des activités aussi génératrices de revenus pour les hôteliers, les restaurateurs, les loueurs de voitures, les guides et surtout les artisans vu notamment le pouvoir d’achat assez élevé des croisiéristes.

Passage des croisiéristes à Morondava

Ces visiteurs ne sont pas seulement restés dans le sud-est, mais ont également entrepris des voyages jusque dans le sud-ouest de l’île. Il a fallu deux allers-retours d’un vol Taolagnaro-Morondava pour transporter les voyageurs qui ont saisi cette occasion pour voir les endroits touristiques dans cette partie de l’île.

Viviane Dewa Zafinandro, PCA de l’Office régional du tourisme Anosy (ORT Anosy) a même affirmé que «Cinq vols quotidiens ont été affrétés de Morondava (Menabe) ainsi que de Maurice durant ces deux jours». C’est donc une retombée importante pour différents secteurs. Pour l’ORT Anosy, l’augmentation des fréquentations touristiques de ce genre reflète la confiance des touristes étrangers pour ce genre de destination.

Près de 29.000 touristes ont sillonné les îles de l’océan Indien à bord des paquebots de luxe durant la saison de croisière 2015/2016, contre seulement 14.000 lors de la saison précédente. Ce chiffre devrait encore augmenter, permettant ainsi de développer plusieurs activités et de générer des retombées économiques positives en termes d’emploi.

Arh.