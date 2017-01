Coopération : Olivier Cadic multiplie les visites

Après le Sénat, le sénateur des Français établis hors de France et en même temps vice-président de la Délégation aux Entreprises, Olivier Cadic a effectué une visite de courtoisie chez le Premier Ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana hier à Mahazoarivo. Il était accompagné par l’ambassadeur de France Véronique Vouland-Anéini.

Selon la Primature, l’entretien s’est focalisé sur le développement du pays. En même temps, le sénateur Français a profité de cette occasion pour féliciter Madagascar de la réussite du Sommet de la Francophonie. Il a indiqué par la suite que « la coopération entre Madagascar et la France existe depuis toujours et que la réussite de Madagascar est la réussite de la France, et vice-versa ».

Olivier Cadic a également mentionné que “ le développement économique n’est pas une question de quelques années, mais une question de décennie, une vision à long terme. En tant que partenaire depuis toujours, on est partenaire pour toujours”

Rakoto