Commune Ivato : 2500 personnes réunies autour d’un repas de Nouvel an

A l’occasion du Nouvel an, 2500 résidents issus des six fokontany, ont été invités par le maire de la commune Ivato, Penjy Randrianarisoa et son staff.

Il s’agit du « Nofon-kena-mitampihavanana« , faisant partie des coutumes de nos ancêtres, offert à l’occasion des festivités. Lors de son intervention, Penjy Randrianarisoa a mis en exergue l’importance du « Fihavanana« , base de tout développement au niveau des collectivités. C’était également une rencontre conviviale entre les dirigeants et les contribuables pour évaluer ensemble les activités 2016.

Pour cette année, le premier responsable de ladite commune entend enclencher la vitesse supérieure. Les prévisions 2017 seront axées sur les secteurs sociaux. Allant dans ce sens, Penjy Randrianarisoa a annoncé la réfection de la ruelle menant au « quartier numéro six » de la commune.

Rakoto