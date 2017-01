Resaky ny mpitsimpona akotry : raha maizina ny resaka, maloto ny lalao

Voakasik’izany daholo ny mpilalao pôlitika. Na ny ao amin’ny fitondrana na ny ao amin’ny fanoherana, indrindra moa fa ireo misababaka izay tsy vonona hamaritra tsara ny toerana misy azy. Sady tsy mpanohana velively ny fitondrana nefa tsy milaza ho mpanohitra mivantana koa. Tapitra manambara ny fitiavany ny Tanindrazana sy ny fanaovany izay ezaka tratrany ho amin’ny fampandrosoana. Fandrosoana izay irarian’

izy rehetra tsirairay hatolotra ho an’ny vahoaka Malagasy

amin’izao taom-baovao izao.

Fitiavan-tanindrazana no ambetin-teny nefa toa fitiavan-toerana sy fiandrianana no tafalentika lalina any an-tsaina. Sahy izy ireo milaza fa tsy ny tolona hahazoana fandresena amin’ny fifidianana filoham-pirenena no mibahana ao an-tsainy. Hafahafa kokoa ny an’ilay Iraikalahy nanambara mivantana ny fikasany hirotsaka sy ny efa fanaovany ezaka hahafahany mandrombaka fandresena. Raharahany samy irery ny azy. Tsy manana adidy hitaky vokatra aminy ny vahoaka.

Ho an’ireo nandray adidy na olom-baofidy na tsia na mpanohitra na mpiray tetika amin’ny fitondrana, sao dia variana be ihany amin’ny adilahy sy amin’ny fanaovana tetika politisiana ka adino eo ny adidy pôlitika niantsorohana. Lasa fomba misarisary fisandohana, mibahan-toerana sy misitraka ny sandan’izany nefa ilay fahefana nomena, ampiasaina amin’ny zavatra hafa. Olon-dehibe nametrahana toky nefa mivaralila amin’ny famitahana.

Sehatra anjakan’ny hasiahana sy ny fitapitaka moa ny sehatra pôlitika ka tsy maintsy mailo lalandava izay nirotsaka ka manantena haharitra ao. Na izany aza tsy izay no atao anton-draharaha handaniana andro. Azafady amin’ireo mpilalao ao anatin’io sehatra io fa toy izany ny fahitana azy avy aty ivelany. Tolona pôlitisiana no miseho matetika. Tsy mibahana ho adidy ny fanaovana ezaka pôlitika. Tsy hita atao resaka intsony izany fiovana izany. Izy ireo ihany sisa sahy miventy fandrosoana, ny olon-drehetra tsy vitan’ny resy lahatra fa efa mizaka ny vesatra ateraky ny fikatson’ny raharaham-pirenena. Ny fitombon’ny fahasahiranana mihatra amin’ny mponina. Ny fihitatry ny fahasimban’ny tontolo iaraha-monina na làlana izany na fitaovana iombonana, ny fareforefon’ny fandriampahalemana, ny tsy fahampian’ny asa, ny fisondrotry ny vidim-piainana, ny karama… Aleo mangina manaja tena raha mbola tsy ahitana mangirana ny mikasika ny iray amin’izany.

Léo Raz