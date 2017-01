Mahitsy : les Manendy réclament Anosivola

Les descendants du clan des « Manendy » franchissent une nouvelle étape dans l’élaboration de leur projet de revendication pour se réapproprier leur patrimoine ancestral d’Anosivola, dans la Commune rurale de Mahitsy.

Une nouvelle rencontre a été organisée au début de l’année dans le fokontany d’Ankazo, centre névralgique du clan. Le renforcement de la solidarité des membres de l’association des natifs regroupés au sein du «Zanaky ny terak’i Manendy Amoriandro-Mahitsy» (Z.Te.M. Amor.) a été le centre d’intérêt de l’assemblée en vue des préparatifs nécessités par le déclenchement des revendications portant sur la restitution de leur patrimoine ancestral de la colline d’Anosivola. Le président fondateur de l’association, Johnny Maminiaina a martelé devant ses partisans les méfaits de l’occupation de ce lieu historique par des étrangers illustrés par des cataclysmes ravageant leurs biens et leurs familles depuis quelques années. Les doyens du clan ont d’ailleurs renchéri que la foudre frappe à tout moment dans la commune de Mahitsy actuellement puisque les étrangers ont violé les us et coutumes relatifs au lieu sacré d’Anosivola qui recèle les ruines du palais royal des Manendy entouré des sépultures.

Des programmes de développement de la région occupée par le clan ont été révélés au cours de la grande rencontre d’Ankazo mais leur réalisation dépend de la restitution de ce patrimoine sacré des Manendy, selon le bureau de l’association. Le retour à la valeur traditionnelle est à la base de la philosophie de cette association s’efforçant d’améliorer les conditions de vie de ses membres qui sont en train de perdre repère. Des aides ont été octroyées aux personnes âgées et à la couche vulnérable du clan en concrétisation de la culture malgache de l’entraide prônée par l’association des «Manendy» en clôture de la journée.

Manou