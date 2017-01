Libertalia Music : Nully inaugurera l’année

L’année dernière, Libertalia Music a eu un bilan positif. En effet, sa mission n’est pas seulement de promouvoir les artistes malgaches à l’international mais surtout de détecter des nouveaux talents. Ainsi, pour commencer l’année, il propose un cabaret, avec le chanteur Nully Ratomosoa, qui se tiendra le 12 janvier au Kudeta Urban Club à Anosy.

Cette année, Libertalia Music s’apprête à célébrer sa cinquième année d’existence. Depuis ses débuts, il a soutenu plusieurs groupes dont certains ont connu une évolution fulgurante dans leur carrière musicale. Tel est le cas du groupe de rock The Dizzy Brains qui a adhéré au label en 2015 et a pu ainsi participer à divers festivals internationaux dont le Trans Musical. « Et nous sommes actuellement à la recherche d’un nouveau groupe pour le lancer à l’ international », a précisé un responsable du label. C’est pourquoi, Nully est à l’affiche.

Nully, un artiste multidisciplinaire

Libertalia Music offre des scènes aux nouveaux artistes émergents qui méritent d’être soutenus. Pour l’année, il propose Nully Ramotosoa. Ce bassiste, chanteur et compositeur donnera un aperçu de son talent au Kudeta Urban Club à Anosy. Adoptant un mélange de jazz et de la musique malgache, Nully Ramotosoa n’est pas pourtant aussi étranger dans le monde de la musique. Repéré par de grands artistes tels que Din Rotsaka, Silo, Tsiliva ou encore Tence Mena, il a pu acquérir des expériences et a participé à divers festivals nationaux, entre autres, Donia ou encore le festival des baleines.

Une carrière en solo depuis 2015

Cependant, il a décidé de faire carrière solo depuis sa participation au festival international Madajazzcar en 2015 où il a joué en duo avec Jimmy B Zaotö, le batteur. Persuadé de continuer sur cette voie, il a créé son propre groupe, l’année dernière, en mettant surtout à l’ honneur son style « jass fusion malagasy ». Selon le label, il travaille actuellement sur un projet dénommé « Misarangotra » et est en pleine finalisation de son premier album qui sera présenté bientôt.

Holy Danielle