Institutions : coup d’envoi des présentations de vœux

Lundi dernier, le personnel de la présidence et les organismes qui lui sont rattachés sont venus présenter leurs vœux de Nouvel an au Chef de l’Etat et de son épouse à Iavoloha. Il en est de même du parti présidentiel «Hery vaovaon’i Madagasikara» (HVM). La presse n’était pas présente à ce rendez-vous. Cependant, c’est à travers les photos publiées par les services de communication de la présidence que les gens des médias ont eu vent de la rencontre. Le même jour, cette fois à la Primature, les membres du gouvernement ont eux aussi présenté leurs vœux au Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly. Puis ce fut le tour du personnel de la direction de la Primature.

Nouvel an oblige, ces deux rencontres figurent ainsi comme le coup d’envoi au sein des institutions du pays. Après la présentation de vœux des corps constitués à Iavoloha, prévue pour vendredi prochain, les autres institutions et les ministères vont célébrer tout au long de ce mois de janvier le Nouvel an. Dans la plupart des cas, c’est aussi le moment de faire un état des lieux de l’année écoulée et de jeter aussi les bases d’une perspective pour l’année à venir. Alors que l’année 2018 semble être une année mouvementée en vue de la présidentielle, cette année sera ainsi la dernière ligne droite pour le régime afin de relever sa cote de popularité auprès de la population. A ce titre, le régime, et donc chaque ministère, devra mettre les bouchées doubles pour les mois à venir, ne serait-ce que pour voir le nom de leur ministre revenir sur la liste des redoublants ou triplans lors d’un éventuel remaniement gouvernemental.

