Ho avy matetika amin’izay… : vita ny fandatsahan’orana artifisialy

Tapitra omaly, ny fandatsahan’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro sy ny Jirama, ny orana artifisialy. Efa niova ny atmosfera ka tsy hananosarotra intsony ny firotsahan’ny orana voajanahary taorian’ny asa natao nandritra ny hefarana, hoy ny teknisianina. Hitohy ny orana anio eto an-dRenivohitra ary hiato kely rahampitso. Hiverina indray ny orambe ny alatsinainy ho avy izao, araka ny tomban’ny eny Ampandrianomby. Mandrafitra ny toetry ny andro manerana ny Nosy ny talio, rivotra avy any avaratra andrefana.

Momba ny toetry ny andro anio, ny maraina, hanorana tandrifin-drahona ao Sava sy Analanjirofo, toy izany koa ny any Nosy Be, Sambirano, Menabe, Androy ary Anosy. Ho maloka ny andro ho an’ny faritra hafa. Ny hariva, handrahona ny andro ny any amin’ny morontsiraky ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Hanorana tandrifin-drahona mety harahin-kotroka ho an’ny faritra hafa tsy tafiditra ao. Azo ambara fa tsy mbola mihoatra ny tombana ny refin’ny rotsak’orana nilatsaka teto an-dRenivohitra na natevina ihany aza.

Vonjy