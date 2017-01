Hiara-dalana amin’ny Can ny Can Orange kitra

Fanohizana ny efa natao teo aloha. Hiara-dalana amin’ny fiadiana ny tompon-dakan’i Afrika (Can) atao any Gabon sy ny “mini-Can”, mitondra ny anarana : Can Orange, kitra hotanterahina eto amintsika. Hanomboka ny 14 janoary izao izany ary natokana ho an’ireo teraka ny taona 2 000 (Generation 2 000). Nambaran’ny eo anivon’ny ligin’Analamanga fa nomena fanasana mba handray anjara amin’izany fifaninanana izany ireo lycée eto an-dRenivohitra. Voafetra ihany anefa ny isany satria ireo sekoly 16 voalohany misoratra anarana eny amin’ny biraon’ny ligin’Analamanga etsy Mahamasina ihany no ho voaray.

Toy ny mahazatra, hitondra ny anaran’ireo ekipam-pirenena miatrika ny Can any Gabon, hanomboka ny 14 janoary izao, ireto ekipa handray anjara eto amintsika ireto. Hatao eny amin’ny kianja bozaka tsy voajanahary eny Andralanitra ao amin’ny mompera Pedro ny lalao rehetra.

Synèse R.