« Farhi » Behoririka Les locataires récupèrent leurs marchandises

Après la fermeture par la CUA de l’immeuble à trois étages dénommé «Farhi» à Behoririka, la municipalité d’Antananarivo est de nouveau revenue sur les lieux, hier, afin d’enlever les scellés. Et ce, pour que les locataires des étages puissent enlever le reste de leurs mobiliers et de permettre également au commerçant qui a loué le rez-de-chaussée, de dégager ses marchandises.

Cet immeuble a été scellé le mois d’octobre dernier, pour cause de non respect des normes de sécurité, en matière de construction et de propreté. Les inspections effectuées par le BMH ont rapporté, entre autres, que les murs sont fissurés et en permanence humides, les canaux d’évacuation d’eaux inutilisables et la toiture en piteux état, bref, un immeuble totalement impropre à une habitation et de surcroît, peut causer des préjudices aux environs, surtout en cette saison de pluies.

Allant dans ce sens, un arrêté municipal portant n° 129 – CUA/Cab.16 a déjà été publié. Un scellage de l’immeuble a eu lieu de nouveau, une fois l’enlèvement des mobiliers et des marchandises terminé. Cela afin de permettre au propriétaire de procéder à sa réhabilitation. L’enlèvement s’est déroulé sans aucun incident, malgré la présence de nombreux agents de la CUA, renforcés par des membres de la Police nationale.

Sera R