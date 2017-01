Dans le cosmos

ONG Bel Avenir – Renforcement des capacités pour débuter l’année

Un nouvel an pour un nouvel élan. Conscient de cette situation, l’ONG Bel Avenir propose des séances de formations pour renforcer les capacités de ses animateurs. Par ailleurs, la semaine a débuté avec une projection d’un film d’animation intitulé « Les enfants de la pluie », suivi d’un débat sur la grossesse précoce et les maladies sexuellement transmissibles qui sont les thèmes de l’ONG pour ce mois de janvier. Les formations sur les classes vertes se feront les 5 et 6 janvier. Et la semaine sera clôturée par une séance d’évaluation sur toutes les formations. Bref, cette année, l’ONG se concentrera surtout sur les diverses sensibilisations à travers les arts pour mieux cibler les jeunes défavorisés de la région de Toliara.

Afro pépite show – Un appel à participations lancé

Un concept qui s’inscrit dans le cadre du Rêve africain, «l’Afro pépite show» lance un appel à participations sur sa plateforme en ligne à partir du mois de février. Et comme à l’accoutumée, le concours englobe des domaines aussi variés que la danse, la photographie, la peinture, le court-métrage, la sculpture, la mode et la décoration, la coiffure, l’humour et la musique. Rappelons que pour l’édition 2011, Miadana Aurélia a raflé le premier prix par le biais de sa peinture figurative, intitulée «Razana». Tsiliva a également été primé l’année dernière pour son morceau intitulé «Za sa lery».

Presse – « Opus Dei Fiderana » voit le jour

La famille de la presse malgache s’agrandit. Le magazine cultuel « Opus Dei Fiderana » vient grossir les rangs des 40 presses écrites recensées. Cette revue est partie d’une initiative visant à promouvoir davantage nos valeurs culturelles, notre foi et notre religion d’autant que l’on ne dénombre seulement que deux journaux à vocation religieux, à savoir La lumière et Lakroan’i Madagasikara. Un magazine bimensuel, le numéro zéro « Opus Dei Fiderana » est paru le 30 décembre dernier.