CUA-Marchands informels : fin de la trêve

Pour la énième fois, l’une des opérations d’assainissement de la capitale lancées par la CUA, en l’occurrence, l’interdiction des marchands informels d’envahir les rues et les trottoirs, est de nouveau lancée dès le lendemain du Nouvel an. Indiquant ainsi la fin de la trêve entre les protagonistes.

Après avoir observé une tolérance à l’endroit des marchands ambulants durant Noël et les fêtes de la fin d’année, la CUA relance l’opération assainissement. Dans l’ensemble, cela s’est déroulé sans aucun incident. En effet, aucune contestation n’a été faite par ces marchands dont l’effectif a été beaucoup moindre qu’auparavant, pas même le dixième. Ces derniers ont préféré adopter l’attitude de se faire passer pour de simples passants encombrés de leurs achats, en attente d’on ne sait quoi. Aucune arrestation ni confiscation de marchandises n’ont été observées jusqu’à hier.

Tous les moyens ont été déployés

En trois ans d’opération, on peut dire que la municipalité a déployé tous les moyens possibles, allant même jusqu’à l’intimidation. Cela a commencé par de simples sensibilisations, suivies du recensement de ces marchands pour qu’ils deviennent des « formels » et de les inviter à exercer leurs activités dans les différents marchés de la capitale.

Puis se sont ensuivies la confiscation des marchandises et les arrestations, durant lesquelles les agents communaux ont été renforcés par la Police nationale et parfois par l’Emmoreg, avec des menaces de poursuite pénale. Mais comme tout cela n’a pas encore apporté les résultats espérés, l’opération est passée à la vitesse supérieure en commettant des abus. En effet, des marchands ont témoigné que la CUA s’est déversée dans l’illégalité, soit en détruisant leurs articles confisqués pour que ceux-ci ne soient plus vendables à la restitution ou en les rendant incomplets à leurs propriétaires qui, pourtant, auraient payé les amendes y afférentes.

Echec des mesures entreprises

Au vu de la situation actuelle, toutes ces mesures entreprises sont vouées à l’échec. Les informels, poussés par l’instinct de vivre au jour le jour, ont toujours ignoré les risques qu’ils peuvent encourir pour leur vie, comme cela a été le cas d’une marchande ambulante à Ambohijatovo, décédée, suite à un arrêt du cœur, selon le rapport du médecin légiste de Befelatanana, après une échauffourée entre la Police municipale et ces informels.

