Chronique : flonflons et paillettes cache-misère

Le ciel a été clément pour la Saint-Sylvestre de cette année, pas de pluie. Les gais lurons d’une occasion par an se réjouissent d’avoir accueilli le nouvel an les pieds au sec, ce qui se différencie du régime se : pas du tout mouillés ils étaient mais pour beaucoup passablement imbibés. C’est une fête, de plus inscrite au calendrier, il n’y a pas mal à l’arroser. Les recettes ont coulé à flots dans les caisses des organisateurs de soirée, l’argent circule en quantité dans ce pays placé en bon rang dans le peloton de tête du classement des pays les plus pauvres au monde. Ça fait un bon paquet de gens que le lot de ceux qui se sont lâchés à faire la fête et à bien dépenser pour l’occasion. Si nombreux qu’ils furent ils ne forment toutefois qu’une minorité : appartenir à une minorité fut-elle privilégiée ne culpabilise pas nécessairement. D’ailleurs même minoritaire elle ne se prive pas d’être bruyante, en tous cas plus audible que la disparate majorité dite silencieuse. Ce déséquilibre entre nombre et décibels tend à tromper les analystes : la minorité agissante tient le haut du pavé dans la capitale, cependant on risquerait une erreur à vite conclure qu’elle fait l’opinion publique. La classe des privilégiés possède de l’influence mais ne suffit pas à représenter seule l’opinion de la population de la ville et lors même que cela serait Madagascar ne se réduit pas à Antananarivo. C’est l’un des enjeux du Code de la Communication. Dans l’état actuel les lecteurs de tous les titres de la presse écrite réunis et les auditeurs de l’ensemble des stations et chaines de l’audiovisuel privé n’égalent pas en nombre les auditeurs de la station et téléspectateurs de la chaine de l’audiovisuel prétendu national dont l’exécutif en fait un organe gouvernemental, cote mal taillée, servant de bras armé au quotidien mais talon d’Achille quand la population se réveille de fureur. Les acteurs politiques avertis qui ne bénéficient pas d’entrée privilégiée à RNM et à TVM, afin d’espérer étendre leur audience en vue d’une consultation nationale, trouveraient intérêt à labourer directement le terrain ailleurs plutôt qu’à vouloir disputer les maigres chances de glaner un dixième des voix de la capitale. Autre chose si l’on a de quoi faire éclater un coup de tonnerre pour faire événement et prendre date, alors seulement Antananarivo se trouve être la tribune indiquée.

Léo Raz