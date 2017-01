Carburant-Carte Fanilo : de nouvelles mesures prises pour cette année

Lancé officiellement en juin 2016 pour en finir avec les faux chèques carburant et lubrifiant (CCAL) entraînant des pertes considérables au Trésor, le déploiement du Système de paiement électronique des dépenses en carburant et lubrifiant (Specl) affiche un bilan positif d’après la direction général du Trésor.

284 379 transactions ont été effectuées par les cartes Fanilo pour un montant d’environ 27 milliards d’ariary. Par ailleurs, 12 435 porteurs de cartes ont été recensés. Ces chiffres sont sortis lors d’une séance d’information organisée par la direction de la comptabilité publique sur le Specl le 27 décembre dernier à laquelle les responsables auprès des institutions et des ministères ont assisté.

« Les réalisations sont effectives en matière d’automatisation des traitements concernant l’approvisionnement en crédits carburants ainsi que ses répartitions. Les terminaux de paiement électroniques (TPE) sont également disponibles auprès des stations-services. Le contrôle effectué au niveau du TPE par rapport aux informations saisies dans la base des données, a permis d’améliorer la sécurisation en diminuant les fraudes et les risques d’erreur rencontrés lors de l’utilisation des anciens chèques carburant et lubrifiant. Toutes les informations sur les transactions sont désormais disponibles en temps réel », tel est le bilan dressé par le Trésor public concernant le déploiement du Specl.

121 cartes perdues ou défectueuses

Quelques problèmes restent toutefois à régler, notamment la lenteur de la connexion au niveau du lieu de travail des gestionnaires, mais aussi les microcoupures du réseau mobile au niveau des TPE qui entraînent souvent la désynchronisation de certains soldes offline du serveur et des cartes Fanilo.

La direction du Trésor d’ enchaîner que, « La préservation de la carte n’est pas toujours assurée par le porteur malgré son engagement. A titre d’illustration, 121 cartes ont été perdues ou défectueuses. Les cartes non utilisées ne sont pas restituées. Des utilisations frauduleuses des cartes ont aussi été constatées. Il en est de même pour leur utilisation abusive ».

Les mesures

Quelques mesures seront prises à partir de cette année pour améliorer l’usage de ce nouveau système de paiement de carburant. La date limite d’utilisation de solde disponible est fixée au 31 mars 2017. Les crédits non consommés seront reversés automatiquement et les comptes services et comptes porteurs seront remis à zéro automatiquement au-delà de cette date. En outre, un profil d’utilisation prédéfini sera mis en place pour renforcer l’encadrement de l’utilisation des cartes Fanilo, ainsi que pour éviter les abus.

Riana R.