Campagne agricole : des perspectives favorables

Les perspectives agricoles pour la saison en cours sont favorables, selon le rapport Fews Net sorti par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) de décembre dernier. Cette prévision concerne la culture de base et la culture de rente.

Le récent rapport de l’ USAID affirme que la production agricole sera stable à l’échelle nationale. A l’exception des districts d’Ampanihy, Ambovombe, Beloha et de Tsiombe où le taux d’insécurité alimentaire reste élevé en raison des répercussions de la baisse de la production agricole et des sources alimentaires et des revenus dans ces localités durant la dernière campagne agricole. En effet, les ventes de bétail et la consommation de cactus se poursuivront jusqu’à la fin de la période de soudure en février 2017 dans ces districts. 60% de la population dans cette partie Sud de l’île bénéficient déjà d’une aide alimentaire venant de plusieurs organisations, indique l’ USAID.

Riana R.