Betroka : une émeute évitée de justesse

Les cas de vindicte populaire qui se sont produits dernièrement à Namorona Mananjary et Sambava semblent faire des émules. Tout a commencé dans la matinée de mercredi à la suite d’une attaque de dahalo dans le village d’Ampasimanaiky Bekirobo.

Une trentaine de zébus ont été emportés par 35 dahalo équipés de fusils et d’armes blanches. Sans attendre, près de 80 membres de la communauté villageoise et six gendarmes se sont mis à les poursuivre.

L’après-midi, vers 16h30, les poursuivants ont gagné du terrain. Une fusillade a eu lieu et deux des bandits ont été abattus et un autre capturé vivant. Les villageois ont arraché de force le suspect aux gendarmes pour lui soutirer des aveux au sujet principalement de l’identité du donneur d’ordre. Le bandit a révélé que le deuxième adjoint au maire serait derrière la meute des dahalo. Ayant appris qu’il est recherché par le fokonolona, le responsable en question a pris la fuite mais il sera arrêté par les éléments de la Brigade de gendarmerie d’Isoanala le jour de l’An. Il a été placé en garde à vue au bureau de la gendarmerie, mais dans la soirée de lundi, les bruits ont couru comme quoi des habitants de Bekirobo vont attaquer la caserne pour lyncher l’adjoint au maire. Pour des raisons de sécurité, ce dernier a été transféré d’urgence à Betroka.

Le lendemain, près de 300 individus ont quitté Bekirobo pour prendre d’assaut la caserne mais la raison a fini par prendre le dessus après de longues négociations.

Une trentaine d’éléments de l’Unité spéciale anti-dahalo (Usad) ont été dépêchés sur place dans la matinée d’hier afin de parer à toute éventualité.

Mparany