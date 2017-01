Ambatondrazaka : intoxication alimentaire

Le pire a été évité de justesse à Ambatondrazaka suite à une intoxication alimentaire avérée dans une famille du fokontany d’Atsimondrova.

Six individus, dont les parents, leurs trois enfants et une personne de passage au foyer, ont été pris de malaise dans la journée du Nouvel an après avoir ingéré des œufs durant la Saint-Sylvestre. Plusieurs heures plus tard, les symptômes de l’intoxication se sont fait sentir avec l’apparition de diarrhées aigües accompagnées de vomissements fréquents chez les victimes qui se sont affaiblies en un temps record, selon les témoins qui leur ont porté secours. Admis aux services d’urgences du Centre hospitalier de référence régional d’Ambatondrazaka, les membres de cette famille sont en traitements intensifs actuellement et leur état de santé s’est nettement amélioré, d’après leur médecin traitant.

Les investigations menées après l’incident ont prouvé que les œufs consommés par les victimes provenaient de poules atteintes de maladie.

Manou/Solo