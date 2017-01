2017 : les partis politiques de plus en plus pessimistes

Peu d’espoir. A entendre les partis politiques, 2017 ne sera pas forcément une année prospère. Certains parlent même d’une année de tous les dangers.

Cela, à l’instar du parti Leader fanilo, présidé par Rabesa Antoine Zafera qui voit un avenir assez pessimiste sur le plan politique.

Le parti évoque alors la radicalisation de l’opposition. «La manière dont le régime a ridiculisé toute forme d’opposition, poussera certainement l’opposition à aller vers les extrêmes, c’est-à-dire recourir aux pratiques où la plupart d’entre elle excelle, défaire le pouvoir de façon anticonstitutionnelle depuis la rue selon l’allure qui se présente», a indiqué hier le secrétaire général national adjoint du parti Hasina Raveloson, questionné sur le sujet. «D’après le comportement actuel du parti au pouvoir, les élections de 2018 ne seront qu’une pure mascarade où il raflera tout», a-t-il ajouté.

Pour l’heure, le secrétaire général du parti estime que, «Le pouvoir n’agit pas dans la durée ; il n’est pas du tout là pour se soucier de la population… Cela a été le cas dès le début du régime Rajaonarimampianina et malheureusement ça va continuer en 2017». Il cite ainsi le cas de nombreux incidents survenus dans le pays en 2016 mais que le régime a réparé avec des mesures «tape-à-l’œil juste pour gérer momentanément la colère populaire»

L’avenir politique n’est pas meilleur selon le Mapar qui n’attend aucun miracle pour cette année. «Il n’y a plus rien à espérer de ce régime», a indiqué la présidente nationale du parti Christine Razanamahasoa, joint au téléphone hier. Pour elle, le discours du chef de l’Etat à la veille du 1er janvier n’a été qu’une ironie, notamment dans sa phrase où il dit comprendre la situation de la population. «Il a beau accueillir deux Sommets internationaux, mais cela n’a pas fait grimper les sondages», a-t-elle souligné.

Solutions

Tout n’est pas noir pour autant et des solutions sont toujours envisageables. Pour le Mapar, la seule solution est que «le chef de l’Etat accepte qu’il ne peut plus diriger le pays et devrait faire comme le président français François Hollande». De son côté, le Leader fanilo propose par exemple la résolution du problème des partis politiques en surabondance. La tenue d’une table ronde de tous les acteurs de la vie publique reste également nécessaire, notamment pour résoudre les problèmes liés à la corruption, l’insécurité, la santé ou encore l’éducation.

