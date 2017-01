L’Assemblée générale des Nations unies, à sa 70e session, a proclamé 2017 Année internationale du tourisme durable pour le développement. Dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable de portée universelle, l’Année internationale vise à encourager le passage à des politiques, des pratiques commerciales et un comportement des consommateurs allant dans le sens d’un secteur du tourisme plus durable contribuant aux objectifs de développement durable.

L’Année internationale du tourisme durable pour le développement sera lancée officiellement le 18 janvier à Madrid, Espagne. « C’est une occasion exceptionnelle de sensibiliser les décideurs du secteur public et du secteur privé ainsi que le grand public à la contribution du tourisme durable au développement et de mobiliser toutes les parties prenantes pour, ensemble, faire du tourisme un catalyseur de changement positif », comme l’a déclaré Taleb Rifai, secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Des représentants de différentes industries touristiques sont venus s’associer aux efforts de l’OMT pour célébrer cet événement important.

