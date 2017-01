1 400 Ar ny kilao any Antsirabe : tafakatra 3 000 Ar ny kilaon’ny karaoty

Na mbola tsy tao anatin’ny fanomanana ny fety roa sosona farany akory, efa niaka-bidy ny legioma teny an-tsena.

Singanina manokana amin’izany ny karaoty, ireo anana samihafa ary ny petits pois, tsaramaso sy ny voanjobory fanao fangaron-daoka amin’ny andavanandro. 3 000 Ar ny kilaon’ny karaoty eny amin’ny mpaninjara amin’izao fotoana izao satria rasin’izy ireo 2 500 Ar eny amin’ny mpamongady eny Andravoahangy. Raha mifantina ny entana, tsy latsaka ny 3 000 Ar ny kilao ary tsy maintsy mbola ambonin’izay no hivarotana azy eny an-tsena, hoy ny mpivarotra legioma sy anana iray. Ny kalitaon’ny karaoty amidy anefa somary kely sady ratsy endrika nefa vidina lafo. Mandeha ny resaka fa misy mpandraharaha vahiny manondrana karaoty indray any ivelany ka izay no nampihena ny tolotra eny an-tsena ary nampiakatra ny vidiny.

Any Antsirabe, toerana mpamatsy ny Renivohitra amin’ny legioma maro, nandritra ny fety, tafakatra 1000 Ar ka hatramin’ny 1400 Ar ny kilaon’ny karaoty teny an-tsena. Amin’ny andavanandro nefa, 600 Ar ny 1 kilao. Any am-potony mihitsy izany no miakatra ny vidin’ny karaoty ka rehefa tonga aty an-dRenivohitra, tsy maintsy ampidirina ao ny saran-dalana hatreny amin’ny mpamongady.

Ho an’ny legioma hafa toy ny tsaramaso sy ny voanjobory ary ny petits pois, 1200 Ar ny kapoaka satria fotoana tsy maha vokatra azy ireo izao. Niaka-bidy koa ny trondron-dranomamy amin’izao fotoana izao, 10 000 Ar ny trondro tilapia madinika fanendy, hatramin’ny 12 000 Ar – 14 000 Ar ireo lehibe. Mikatona ny fotoam-panjonoana ka ireo manana dobo fiompiana sisa afaka mamatsy ny tsena.

Nidina 1 000 Ar ny saran-dalana

Momba ny saran-dalana, nahitana fidinana 1 000 Ar ny saran-dalana amin’ny taxi-brouuse mampitohy ny Renivohitra amin’Antsirabe. Ny faran’ny taona teo, 10 000 Ar ny saran-dalana avy any Antsirabe miakatra aty Antananarivo. Rehefa niverina nidina indray kosa nihena ny vola naloan’ny mpandeha. Vitsivitsy rahateo ny mpandeha.

Vonjy A.