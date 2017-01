Tentative de braquage avortée : plusieurs objets saisis dont une grenade et un pistolet

Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Talatamaty et du Poste avancé de gendarmerie de Mandrosoa Ivato ont réussi à déjouer une attaque à main armée et une tentative de déstabilisation.

Le plan ourdi par les bandits était bien huilé et bien agencé mais un grain de sable est venu enrayer le mécanisme. Grâce à un renseignement parvenu au Poste avancé de gendarmerie de Mandrosoa Ivato, les gendarmes ont mis hors d’état de nuire huit membres de la bande dont deux femmes.

«Sitôt alertés, le 28 décembre, les éléments du Poste avancé de gendarmerie de Mandrosoa Ivato et ceux de la Brigade de gendarmerie de Talatamaty ont mis en branle une stratégie afin de tuer dans l’œuf le projet machiavélique des bandits. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Le lendemain, deux suspects ont été arrêtés près du Centre de conférences international d’Ivato», a expliqué le chef d’escadron Emma Zavamanantsoa Rakotondravony, commandant de la Compagnie territoriale de gendarmerie de l’Imerina Centrale.

Lors d’une fouille, les gendarmes ont découvert sur les deux suspects une grenade offensive, un pistolet automatique de fabrication artisanale, un chargeur muni d’une balle de calibre 9 mm, deux cagoules, un ceinturon TAP, une sangle en nylon, un flacon de spray d’autodéfense, un rouleau de bande adhésive, un flacon de somnifère, ainsi qu’un faux badge professionnel en tant que «personnel civil du Capsat».

Remonter la filière

L’arrestation des deux suspects a permis aux enquêteurs de remonter la filière. Soumis au feu roulant de questions, les deux hommes ont en effet dénoncé leurs cinq complices.

«Nous avons immédiatement mobilisé nos éléments et quatre suspects ont été arrêtés le même jour. Ce qui porte à six le nombre des suspects arrêtés. Très mobile et rusé, le cinquième qui serait la tête pensante de la bande est toujours en cavale», a précisé le Gendarme principal de 1ère classe Jean Moravelo Andrianantenaiko, chef de poste de gendarmerie de Mandrosoa Ivato.

Deux femmes sont également tombées dans les filets des enquêteurs. L’on sait que les bandits comptaient les utiliser pour faciliter l’accès à la maison prise pour cible. Le plan était de verser le somnifère dans l’aliment de leurs proies mais le plan en question est vite tombé à l’eau, grâce à la célérité de l’intervention des gendarmes.

«Ce résultat a pu être obtenu grâce au concours et l’implication de notre informateur. C’est pourquoi je réitère qu’il ne faut jamais hésiter à signaler systématiquement à la gendarmerie toute présence suspecte de véhicule ou d’individus qui vous sont inconnus», a conclu le chef d’escadron Emma Zavamanantsoa Rakotondravony.

Mparany