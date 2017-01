Sri Lanka – Madagascar : une ligne aérienne directe à l’horizon

Madagascar et Sri Lanka prévoient de renforcer leur partenariat dans plusieurs secteurs

En visite à Madagascar depuis la semaine dernière, le ministre de l’Irrigation et de la gestion des ressources en eau, Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa, a rencontré plusieurs personnalités étatiques dont le ministre des Transports et de la météorologie, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, vendredi dernier.

Le projet d’établir une ligne aérienne directe entre Sri Lanka et Madagascar a été discuté lors de cette rencontre. Faute de vol direct, les voyageurs à destination de Sri Lanka en partance d’Antananarivo doivent passer par l’île Maurice, puis par la Malaisie. Alors que de plus en plus d’investisseurs srilankais s’intéressent à Madagascar, notamment dans le secteur minier et l’agroalimentaire.

D’autres accords

A ce sujet, le ministre sri-lankais a évoqué une proposition d’investissement au niveau d’autres secteurs, notamment la santé, l’éducation et l’agriculture. «Madagascar et Sri Lanka présentent de nombreux points communs. Cependant, Madagascar se situe encore loin derrière Sri Lanka malgré ses richesses et ses ressources abondantes faute de moyens technologiques et d’investissement», a avancé Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa.

Plusieurs accords de partenariat sont en vue entre les deux pays dans les secteurs cités plus haut. Notons également que cet Etat insulaire du sous-continent indien est reconnu dans la filière textile, et abrite plusieurs compagnies internationales dans ce secteur. La collaboration entre les deux pays dans le secteur de la santé serait également une opportunité pour Madagascar de tirer l’expérience sri lankaise qui a su éradiquer définitivement le paludisme.

Riana R.