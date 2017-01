Resaky ny mpitsimpona akotry : mbola afaka atao taom-pivoarana

Tsy hiverina amin’ny tsy vita. Rano raraka tsy azo raofina na fantatra aza fa mety hisy onitra hefaina rahefa tonga ny fotoanan’izany. Mbola misy roa taona ahafahana manandrana manarina izany. Tsy vita mora akory izany. Mila fisikinana, feno fahavononana no sady mitaky fiovam-penitra mahery vaika ka samy alevina daholo na ny toetra tsy mendrika na ny toe-tsaina tsy mahovoka na ireo fanao tsy mamokatra. Ny mpanatsatso moa efa vonton’ny fanesoesoana amin’ny filazana hoe asa tsy nihetsika nandritra ny telo taona ve afaka ahilika ao anatin’ny roa taona na hanao fahagagagana aza. Sarotra hoy izy ireo no miala amin’ny fahazarana miandry fotsiny ny masaka sy amin’ny fanjakazakana mangarom-bilany. Eo koa ireo mpanendrikendrika manitatra ny anton’ ity fikasana hanemotra ny fifidianana any amin’ny 2019 ity. Araky ny fitazan’izy ireo an’io tetika io dia, na efa tsy mahatoky fandresena ny ekipa eo amperin’asa ka mitady fikafika ahafahana manitatra ny fotoana fisitrahana tombontsoa eo amin’ny toeram-piandrianana, na tena vonona hiasa ka mikaroka fomba fetsifetsy ho fanalavana ny fotoana famokarana, mialoha ny fitsarana ny zava-bita.

Na tetika maloto na hevitra mendrika anefa no fiaingan’ izany fikasana hanemotra ny fotoam-pifidianana izany dia fahotana avokoa noho ny fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana. Ny dimy taona dia izay efa voalaza izay. Tsy anombinana ary tsy tovonana. Izany anefa dia miankina amin’ny didy raisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana na ny HCC izay tompon’ny teny farany mikasika ny fitombonan’izay fikasana izay na tsia, araky ny lalàna. Izao sahady dia misy mahita volana alohan’ny biby ka miseho mahafantatra mialoha ny fanapahana ho raisin’ny HCC. Andeha atao hoe vinavina fotsiny ny filazana izany, izay fitsarana meloka noho ny fanameloana mialoha ny ao andohan’ny fitsarana (coupable procès d’intention à l’endroit d’un organe juridictionnel). Maro anefa ny olona mifandray eritreritra amin’izany. Midika izany fa maro no efa tsy matoky intsony izao andrimpanjakana isan-karazany izao.

Izany tranga rehetra eo amin’ny fiarahamonina izany angamba no mitarika ny maro samy handeha samy hitady mitsitokatokana, ka samy manana ny lalàny, mitazana ny Fanjakana, mihodikodina irery toy ny tandrimo.

Léo Raz