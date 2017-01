Rabatteurs attitrés : les clandestins anéantissent notre gagne-pain

Jean Chri est un rabatteur attitré des coopératives à la gare routière du Fasan’ny Karana. Il déplore les actes illégaux perpétrés par les clandestins et regrette également qu’aucune mesure stricte et efficace n’a été entreprise jusqu’ici. Ses témoignages.

* Les Nouvelles : Depuis quand êtes-vous devenu rabatteur ?

– Jean Chri : J’ai pratiqué le métier dans cette gare routière du Fasan’ny Karana à l’âge de 16 ans. J’en étais attitré, il y a 12 ans de cela.

* Est-ce que le métier fait vivre son homme ?

– A mes débuts, non seulement cela m’a permis d’assurer totalement les besoins du ménage, mais surtout la possibilité pour mes deux enfants de continuer leurs études. L’ainée est actuellement en classe de terminale et le benjamin en classe de seconde.

* Qu’en est-il actuellement ?

– De nos jours, les gens ne se déplacent que rarement, uniquement pour des contraintes ou des obligations. Or, d’un côté, des coopératives continuent toujours à voir le jour et par conséquent, le nombre des voitures qui travaillent dans le secteur augmente aussi. Las d’attendre leur tour, parfois au bout d’une semaine, certains chauffeurs se mettent dans la clandestinité pour remplir leurs voitures, en dehors de la gare routière. A cause de cette situation, des rabatteurs clandestins sont ainsi nés.

* Quelles en sont les conséquences ?

– Une concurrence déloyale qui a fini par tuer à petit feu notre gagne-pain. Cela sans parler des refus des coopératives de suivre les organisations convenues entre elles. D’ailleurs, comme ces rabatteurs clandestins touchent plus que les 10% conventionnels, cela les motive à entretenir et maintenir cette activité illégale. Si cela continue, nous les rabatteurs attitrés, nous n’aurons plus qu’à déposer nos tabliers et trouver d’autres activités. Ce que j’envisage d’ailleurs si cela continue, car même en ces jours de fêtes, c’est à peine si je touche le quart de ce que j’ai gagné à la même période, il y a dix ans.

*Que suggérez-vous comme solution ?

– Que les responsables, en particulier ceux des coopératives, prennent leur engagement face à cette situation, en prenant des sanctions exemplaires envers ces égoïstes. Certes, les forces de l’ordre font quelquefois des contrôles inopinés sur leurs éventuels points de ramassage, mais ces contrôles sont encore rares pour être efficaces. Ce qui m’étonne aussi est que des chauffeurs pris plusieurs fois en flagrant délit, continuent toujours à récidiver dans cette activité, comme si de rien n’était.

Propos recueillis par Sera R