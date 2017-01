Pétanque : 2016, une année sabbatique ou presque

L’heure est au bilan pour la grande famille de la pétanque malgache. La Grande île renoue avec le titre mondial grâce à une victoire à domicile remportée à juste titre. Dans l’Hexagone, les ambassadeurs du talent malgache ont confirmé leur suprématie sur le classement général dans les nationaux de France. Cependant, tout n’a pas marché comme sur des roulettes.

Madagascar a fait plus que parler de lui pendant le dernier mois de l’année 2016. Les boulistes ont largement contribué à cette consécration ayant ravivé la flamme de l’espoir pour un peuple qui vit dans un climat sociopolitique morose. Le titre de champions du monde est revenu entre les mains des Malgaches grâce au talent et au moral au beau fixe de la bande à Dolys, notamment Nanou, Tita, Hery et Lova. Cependant, force est de remarquer que cette discipline a été secouée par des vagues de discorde qui ont fait des remous depuis un certain temps. Et la Fédération malgache de pétanque (FMP) est toujours au cœur du débat.

On notera tout d’abord le conflit entre cette dernière et les membres du club CIA au sujet des Championnats du monde dames et juniors à Bangkok. Le club a accusé ouvertement la fédération de népotisme et de favoritisme. Pour rappel, la Direction technique de la FMP a avancé une liste de joueurs chez les juniors bien que ces derniers n’aient pas rempli les critères exigés à l’issue du Championnat national qui a servi de sélection du club représentant de Madagascar. La FMP a déclaré que le club CIA a renoncé à sa participation et les membres du bureau ont décidé de mettre en place deux autres équipes pour les remplacer. La délégation malgache est rentrée avec une médaille d’or remportée par Ratiarison alias Bôlô.

Même scénario

Solidarité et fair-play obligent, Gérard Naturel, président du club CIA, a rejoint le comité organisateur des 47e Championnats du monde avec quelques amoureux de la pétanque malgache comme si de rien n’était. Il a observé un silence de cathédrale depuis cette date. De son côté, la caravane passe et l’équipe de Béryl Razafindrainony a accroché une autre étoile à son tableau de chasse avec le titre mondial qui a nourri de grands débats. De mauvaises langues ont critiqué à tort ou à raison la composition de l’équipe. D’autres sont revenus sur le fait que Toutoune (champion des Masters de pétanque 2014) et autres boulistes mériteraient de prendre la place de certains joueurs dans l’équipe nationale. De quoi décourager les artisans de la victoire malgache lors des derniers Championnats du monde.

Rojo N.