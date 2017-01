Loisirs : ruée vers les manèges à petit prix

Si l’affluence n’a pas tellement été au rendez-vous durant la fête de la Nativité, l’ambiance a été tout autre lors des fêtes foraines organisées devant l’Hôtel de ville d’Analakely et Anosy. En fait, elles ont connu un véritable succès dans l’après-midi du Nouvel an. En particulier pour les manèges de chevaux de bois, le carrousel à grande roue et le tremplin.

Selon les informations recueillies sur place, l’observation d’un rabais du prix du ticket pour ces attractions, qui s’obtenait à 200 ariary, est une des raisons de cette ruée.

Comme faire un tour dans un parc d’attractions a toujours été un vrai plaisir pour les enfants, c’était aussi l’occasion pour les parents qui n’ont pas les moyens d’emmener leurs progénitures en vacances de Noël, de compenser cette lacune. Cela, en guise de préparation pour la prochaine rentrée. Et dans la même foulée, de finir en beauté les fêtes.

10 000 ariary par enfant

Dans les parcs d’attractions de standing, comme au marais Masay et au niveau de certains espaces, les autos-tamponneuses, les «quads» et le train sont les préférés des enfants.

Selon le témoignage d’un parent, il n’hésite pas à débourser 10 000 ariary par enfant dans la journée afin de satisfaire leurs caprices. Ce qui lui fait une dépense de 40 000 ariary pour ses quatre enfants qu’il a emmenés avec lui.

Sera R