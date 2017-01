Janvier : un mois difficile pour bon nombre de ménages

Fini les fêtes. Les ménages retournent d’ores et déjà au train-train quotidien avec leur prochaine préoccupation, celle de pouvoir arrondir la fin du mois sans s’endetter. Une alternative qui semble inévitable pour beaucoup de familles, surtout avec la récente hausse des prix à la pompe.

Le plus long et le plus dur à passer. Comme chaque année, le mois de janvier l’est pour bon nombre de ménages, notamment, ceux qui ont un revenu modeste, au lendemain des fêtes de fin d’année. Avec les dépenses qui y ont été engagés, les budgets familiaux ne sont pas au mieux de leur forme actuellement alors que de nombreux autres frais sont à honorer, en passant par les frais de scolarité des enfants. Ces derniers regagneront le chemin de l’école la semaine prochaine pour entamer le second trimestre de l’année scolaire, avec comme billet d’entrée l’écolage du mois…

La récente hausse des prix à la pompe ne fait qu’augmenter la frustration des familles durant cette conjoncture particulièrement difficile dans la mesure où les prix sur les marchés, notamment les Produits de premières nécessités (PPN), s’envolent avec. Hier, un kilo du Makalioka a connu une hausse de 100 ariary dans quelques marchés de la capitale et a atteint le cap de 1.600 ariary, hier, dans certains points de vente en détail, contre 1.500 ariary la semaine dernière. Les frais des transports en commun risquent de lui emboiter le pas, avec cette hausse des prix du carburant. La décision de l’Union des coopératives des transports urbains (UCTU), sera connue, ce jeudi, après la réunion entre ses membres.

L’endettement incontournable

Si certaines familles essaient de joindre les deux bouts en réduisant les dépenses, notamment, sur les nourritures, d’autres n’ont d’autres choix que l’endettement. «Cette option est inévitable pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille jusqu’à la prochaine rentrée d’argent», a confié une mère de famille qui habite Ambohimirary. Elle envisage d’emprunter de l’argent à des proches ou à des amis ou encore entamer les démarches pour un prêt bancaire pour joindre les deux bouts jusqu’à la fin du mois. Il faut encore compter presque cinq semaines avant d’y arriver.

Fahranarison