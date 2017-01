“Incubons” : l’incubateur d’entreprises à Madagascar

Soutenir les jeunes entrepreneurs qui innovent, créent des emplois et prennent des risques. C’est ce que « Incubons », le premier incubateur d’entreprises à Madagascar s’est donné pour mission.

Avec un appui technique de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et dans le cadre du lancement à Madagascar du Programme de promotion de l’entrepreneuriat en faveur des jeunes et des femmes en Afrique subsaharienne francophone, le premier incubateur d’entreprises en faveur des jeunes et des femmes dénommé «Incubons» se développe davantage. Ayant siégé à Ambohitsorohitra, au siège du bureau régional de l’OIF pour l’océan Indien depuis juillet dernier, «Incubons» a inauguré hier ses nouveaux locaux à la Maison Jean-Laborde à Andohalo.

La cérémonie d’inauguration a été conduite par l’équipe d’Incubons et le Sénateur des Français de l’étranger, Olivier Cadic, en présence de Véronique Vouland-Aneini, ambassadeur de France à Madagascar, d’Étienne Leandre, Consul général de France, des «incubés» 2016 et d’invités du monde de l’entreprise.

«Incubons» est un jeune incubateur d’entreprises spécialisé dans l’économie sociale et solidaire. Cette structure a pour objectif d’accompagner et de soutenir des porteurs de projets à fort impact sociétal afin qu’ils deviennent des entrepreneurs responsables à la tête d’entreprises sociales viables et pérennes. Et l’appui de l’OIF dans ce programme doit permettre à «Incubons» de diversifier ses services, d’accueillir plus d’entrepreneurs et de les mettre en réseau avec les autres acteurs francophones de l’entrepreneuriat.

Trouver les moyens…

«Généralement, la première difficulté pour les entrepreneurs, c’est de trouver le financement pour développer leur projet. En plus, il faut être patient. Une entreprise, elle ne réussit jamais très rapidement, il faut beaucoup de travail et du temps. La clé est de trouver les moyens pour financer ses idées et l’application de ses idées», a affirmé Olivier Cadic, avant de souligner qu’il faut parfois, «Compenser l’argent qui vous manque par un peu plus de temps, plus de travail et trouver des gens qui vont vous aider en apportant des solutions que vous n’avez pas vu tout seul». D’où effectivement la mise en place de cette structure avec évidemment une équipe d’experts de soutien.

«Le ministère travaille avec l’OIF dans sa mission d’assurer la tutelle de l’entrepreneuriat. C’est la raison pour laquelle nous participons également à ce genre d’espace collaboratif. Nous sommes aussi sur le point d’élaborer un statut particulier pour les jeunes entrepreneurs et les femmes dans ce genre de programme», a noté pour sa part Andry Tiana Ravalomanda, directeur général du Développement du secteur privé auprès du ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé (MIDSP).

A travers la mise à disposition de ce lieu chargé d’histoire au profit d’Incubons, l’Ambassade de France à Madagascar souhaite ainsi faire de la maison Jean Laborde un espace ouvert favorisant la mise en œuvre de projets innovants d’entreprenariat social, levier essentiel au développement du pays.

Arh.